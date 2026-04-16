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बेटियों के सपनों को मिले पंख: कन्या सुमंगला योजना से अब तक 31,372 बालिकाओं का संवरा भविष्य

Kanya Sumangala Yojana:  जनपद में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने की दिशा में 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' एक बड़ी क्रांति लेकर आई है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक जिले की कुल 31,372 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 16, 2026, 07:06 PM IST
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बेटियों के सपनों को मिले पंख: कन्या सुमंगला योजना से अब तक 31,372 बालिकाओं का संवरा भविष्य

Kanya Sumangala Yojana:  जनपद में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने की दिशा में 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' एक बड़ी क्रांति लेकर आई है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक जिले की कुल 31,372 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है. बेटियों के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक कुल 25,000 रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है.

योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी कुल 7,809 नए आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 5,037 बालिकाओं के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करते हुए लाभ के लिए शासन को भेज दिया गया है.

इस योजना ने न केवल बेटियों की शिक्षा की राह आसान की है, बल्कि जनपद में बाल विवाह पर लगाम लगाने और लिंगानुपात में सकारात्मक सुधार लाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है.

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छह चरणों में मिलता है 25 हजार का लाभ

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं को कुल 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि छह अलग-अलग श्रेणियों में प्रदान की जाती है.

इसमें बालिका के जन्म के समय 5,000 रुपये और टीकाकरण के समय 2,000 रुपये की सहायता दी जाती है. इसके बाद बालिका के कक्षा एक में प्रवेश पर 3,000 रुपये, कक्षा छह में प्रवेश पर 3,000 रुपये तथा कक्षा नौ में प्रवेश करने पर 5,000 रुपये सीधे डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं.

वहीं, जब बालिका 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करके किसी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेती है, तो उसे 7,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है. अब तक सबसे अधिक आवेदन जन्म और टीकाकरण की श्रेणी में प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं दो चरणों में दिया गया है.

जागरूकता से बदल रही समाज की सोच

योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक रूप से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं.

इसके लिए जगह-जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग और वॉल पेंटिंग के जरिए लोगों को बेटियों के अधिकार और इस योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है. प्रशासन ने आवेदन की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया है, जिससे आवेदक अपनी पात्रता के अनुसार पूरे दस्तावेजों के साथ किसी भी जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे या अपने स्मार्टफोन के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

प्राप्त होने वाली शिकायतों का समुचित भौतिक सत्यापन कर अभिलेख जांच के उपरांत गुणवत्तापूर्ण निवारण भी किया जाता है.

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