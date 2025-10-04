बुंदेलखंड को एक और बड़ी सौगात, यूपी के इस जिले में खुलेगा नया केंद्रीय स्कूल, शिक्षा को मिलेगा बूस्टर डोज

Jalaun News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुंदेलखंड को बड़ी सौगात मिली है. जिस जिले को सरकार ने ये तोहफा दिया है, वह कोई और नहीं बल्कि वह जालौन है. बताया जा रहा है कि 57 नए केंद्रीय स्कूलों में जालौन का भी नाम है. 2017 से सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा लगातार प्रयासरत थे. जब जालौन में केंद्रीय स्कूल बन जाएगा, तो जिले के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी.

57 केंद्रीय स्कूल खोलने को मंजूरी

ये केंद्रीय स्कूल उरई तहसील के बडेरा मौजा में बनाया जाएगा. आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने देशभर के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय स्कूल खोलने की मंजूरी दी है. जिन जिलों में पहले केंद्रीय विद्यालय नहीं थे, उनके अलावा आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में ये स्कूल ओपन होंगे.

अफोर्डेबल व हाई क्वालिटी वाली शिक्षा

इन नए स्कूलों से 87000 स्टूडेंट्स अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी वाली शिक्षा हासिल कर पाएंगे. इससे 4600 एडिशनल टीचर पोस्ट भी भरी जाएंगी. इस योजना को पूरा करने के लिए 5,863 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे. अभी देश में 1288 केंद्रीय स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिसमें 14 लाख स्टूडेंट्स हाई क्वालीफाई शिक्षा हासिल कर रहे हैं. इसके अलावा 3 केंद्रीय स्कूल विदेश में भी हैं. ये स्कूल मकाउ, काठमांडू और तेहरान में हैं. नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत ये सभी स्कूल शिक्षा दे रहे हैं.

