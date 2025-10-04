Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2947707
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

बुंदेलखंड को एक और बड़ी सौगात, यूपी के इस जिले में खुलेगा नया केंद्रीय स्कूल, शिक्षा को मिलेगा बूस्टर डोज

Jalaun News: बुंदेलखंड को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. इससे जालौन शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ेगा. 57 नए केंद्रीय स्कूलों में इस जिले का नाम भी है. सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा 2017 से लगातार प्रयासरत थे. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 04:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jalaun News
Jalaun News

Jalaun News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुंदेलखंड को बड़ी सौगात मिली है. जिस जिले को सरकार ने ये तोहफा दिया है, वह कोई और नहीं बल्कि वह जालौन है. बताया जा रहा है कि 57 नए केंद्रीय स्कूलों में जालौन का भी नाम है. 2017 से सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा लगातार प्रयासरत थे. जब जालौन में केंद्रीय स्कूल बन जाएगा, तो जिले के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी.

57 केंद्रीय स्कूल खोलने को मंजूरी
ये केंद्रीय स्कूल उरई तहसील के बडेरा मौजा में बनाया जाएगा. आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने देशभर के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय स्कूल खोलने की मंजूरी दी है. जिन जिलों में पहले केंद्रीय विद्यालय नहीं थे, उनके अलावा आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में ये स्कूल ओपन होंगे.  

अफोर्डेबल व हाई क्वालिटी वाली शिक्षा
इन नए स्कूलों से 87000 स्टूडेंट्स अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी वाली शिक्षा हासिल कर पाएंगे. इससे 4600 एडिशनल टीचर पोस्ट भी भरी जाएंगी. इस योजना को पूरा करने के लिए 5,863 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे. अभी देश में 1288 केंद्रीय स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिसमें 14 लाख स्टूडेंट्स हाई क्वालीफाई शिक्षा हासिल कर रहे हैं. इसके अलावा 3 केंद्रीय स्कूल विदेश में भी हैं. ये स्कूल मकाउ, काठमांडू और तेहरान में हैं. नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत ये सभी स्कूल शिक्षा दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: UP News: यूपी के हर जिले में 100 महिलाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण को मिलेगी रफ्तार

TAGS

Union CabinetKendriya Vidyalayasjalaun news

Trending news

Union Cabinet
यूपी के इस जिले में खुलेगा नया केंद्रीय विद्यालय, शिक्षा को मिलेगा बूस्टर डोज
Gorakhpur News
'टक दे लागी, खट दे ऊपर चल जइबा...' भोजपुरिया अंदाज में रविकिशन ने लोगों को दी नसीहत
prayagraj news
यूपी की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा संघ का इतिहास,कांग्रेस ने फैसले पर उठाए सवाल
Gorakhpur Dog Attack
आवारा कुत्तों के झूंड का मासूम पर जानलेवा हमला, खूंखार ने चेहरा नोंचा, हाथ भी चबाया
Ghaziabad News
गाजियाबाद में दारोगा का “इश्क, धोखा और धमकी” का खेल, महिला ने लगाए गंभीर आरोप
flood in Chandauli
अक्टूबर में बारिश से त्राहिमाम! रेलवे क्वार्टर्स और रेल मंडल से लेकर अस्पताल तक डूबा
Mainpuri News
आमिर बना आदित्य! युवती से बनाए अवैध संबंध, भेद खुलने पर बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप
Ghaziabad News
गाजियाबाद में रफ्तार का कहर, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को कार ने रौंदा, तीन की मौत
Varanasi News:
हनुमान चालीसा को लेकर गर्माया माहौल, आपत्ति जताने पर दो समुदाय के लोग भिड़े
Lucknow news
तड़पाकर मत मारो! पिता का इलाज कराने KGMU पहुंचा बेटा फूट-फूटकर रोया, लगाए गंभीर आरोप
;