समाजवादी पार्टी की राजनीति का मूल चरित्र बांटो और राज करो की नीति का: डिप्टी सीएम केशव मौर्य डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दादरी में आयोजित सपा की पीडीए रैली को फ्लॉप शो कहा। उन्होंने सपा की राजनीति को “बांटो और राज करो” की नीति पर आधारित बताया,आरोप लगाया कि सपा के राज में प्रदेश में कानून-व्यवस्था बेहद खराब थी।

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