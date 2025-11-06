दुनिया में चमका यूपी का नाम.. 20 देशों के मेहमानों ने देखा ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ का असर

UP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “लोकल फॉर ग्लोबल” के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार विकास की नई मिसालें गढ़ रहा है. अब इसकी गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देने लगी है. इसी कड़ी में लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश डिजाइन और शोध संस्थान में मध्य व दक्षिण अमेरिकी देशों और कैरेबियन द्वीप समूहों से आए 47 सदस्यीय विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया. इस प्रतिनिधिमंडल में डिजाइन, फैशन, कला और शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञ शामिल थे.

ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश

सीएम योगी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट” (ओडीओपी) और “विश्वकर्मा श्रम सम्मान” जैसी योजनाओं ने प्रदेश के लाखों कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है. इन योजनाओं ने गांव-गांव तक स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाई है और अब यही शिल्प वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत जगह बना रहे हैं.

विदेशी मेहमानों ने देखा पारंपरिक कला का जादू

प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान संस्थान में पारंपरिक भारतीय कला और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई गई. इसमें बोन कार्विंग, जरी-जरदोजी, चिकनकारी, बाटिक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग और टेराकोटा जैसी लोक कलाओं का लाइव प्रदर्शन हुआ. प्रसिद्ध शिल्पगुरु माधुरी मिश्रा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जलालुद्दीन और राज्य पुरस्कार विजेता अकील अख्तर सहित कई कलाकारों ने अपनी कला दिखाई. विदेशी मेहमानों ने भारतीय शिल्प की बारीकियों को नजदीक से देखा और कहा कि उत्तर प्रदेश के कलाकारों की निपुणता विश्व स्तर पर प्रेरणा देने वाली है.

पुस्तकालय और संग्रहालय का अवलोकन

विदेशी प्रतिनिधियों ने संस्थान के पुस्तकालय और म्यूजियम का भी दौरा किया जहां 100 से 150 वर्ष पुरानी कला, डिजाइन और फैशन से जुड़ी दुर्लभ किताबें और कलाकृतियां रखी हुई हैं. इसके अलावा उन्होंने ओडीओपी उत्पादों की आर्ट गैलरी और डिजाइन स्टूडियो भी देखा. इन स्थानों पर प्रशिक्षित लाभार्थियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखकर उन्होंने कहा कि भारत की पारंपरिक कला और फैशन इंडस्ट्री में असीम संभावनाएं हैं.

लोकल फॉर ग्लोबल को मिला बढ़ावा

संस्थान की अध्यक्ष क्षिप्रा शुक्ला ने कहा कि यह भ्रमण केवल औपचारिक नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कला आदान-प्रदान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से उत्तर प्रदेश की पारंपरिक हस्तशिल्प परंपरा को वैश्विक पहचान मिलेगी. “लोकल फॉर ग्लोबल” के मंत्र को साकार करने में यह दौरा एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा.

कई देशों ने दिखाई दिलचस्पी

प्रतिनिधिमंडल में एंटीगुआ एंड बरबूडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, जमैका, कोस्टा रिका, पनामा, पेरू, वेनेजुएला, गुयाना, डोमिनिकन रिपब्लिक और त्रिनिदाद एंड टोबैगो समेत 20 से अधिक देशों के सदस्य शामिल रहे. उन्होंने उत्तर प्रदेश की शिल्प परंपरा और डिजाइन नवाचार के मॉडल को सराहा और भविष्य में सहयोग की इच्छा जताई.

कार्यक्रम का समापन और ओडीओपी सम्मान

कार्यक्रम के अंत में विदेशी मेहमानों को ओडीओपी उत्पादों के विशेष उपहार दिए गए और उन्हें भारतीय संस्कृति की स्मृति स्वरूप प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया. एमएसएमई विभाग के संयुक्त आयुक्त सुनील कुमार और संस्थान के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे. सभी मेहमानों ने यह स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश न केवल भारत का बल्कि विश्व का एक उभरता हुआ कला और डिजाइन केंद्र बन रहा है.