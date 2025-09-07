अब शादीशुदा बेटियों को भी मिलेगा पिता की संपत्ति में बराबर का हक, जानिए क्या है मौजूदा कानून?

Married Daughters Property Rights fathers property: आने वाले समय में उन बेटियों को भी पिता की जमीन में हिस्सा मिलेगा जो विवाहित हैं. उत्तर प्रदेश में बेटियों के हक में सरकार एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है. अभी सिर्फ अविवाहित पुत्री को ही यह अधिकार मिला हुआ है. सरकार ने कृषि भूमि में हिस्सा देने की तैयारी कर ली है. इसके लिए, राजस्व संहिता की धारा 108 (2) में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है. परिषद इसी महीने शासन को प्रस्ताव भेजेगा. इसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो प्रदेश में शादी के बाद बेटी को पराया नहीं समझा जाएगा और उसे भी अपने पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा.

मौजूदा कानून क्या है?

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 धारा-108 की उपधारा (2) में संशोधन किया जाएगा.उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 108 की उपधारा (2) के अनुसार प्रदेश में पुरुष भूमिधर (मालिक)की मृत्यु होने पर जमीन विधवा (मृतक की पत्नी), पुत्र और अविवाहित पुत्री के नाम दर्ज की जाती है. राजस्व कानून की भाषा में इसे वरासत दर्ज करना कहते हैं. अगर उक्त तीनों तरह के नातेदार नहीं होते तो भूमि मृतक के माता-पिता और उनके भी जीवित न होने पर विवाहित पुत्री के नाम वरासत दर्ज करने का प्रावधान है. विवाहित पुत्री के भी न होने पर मृतक के भाई और अविवाहित बहन का नंबर आता है. इस व्यवस्था में विवाहित पुत्री को अंतिम प्राथमिकता दी जाती है, जिसके चलते कई बेटियां अपने हक से वंचित रह जाती हैं.

नहीं लिखे जाएंगे विवाहित और अविवाहित शब्द

सूत्रों के मुताबिक, उत्तराधिकार के नियमों में विवाहित और अविवाहित पुत्री के बीच जो अंतर है, उसे खत्म किया जाएगा. इसके लिए धारा-108 की उपधारा (2) में जहां-जहां पुत्री से पहले विवाहित या अविवाहित शब्द लिखे हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा. इन शब्दों के हटते ही विवाह के आधार पर किसी पुत्री को पिता की जमीन पर हक से वंचित नहीं किया जा सकेगा. इतना ही नहीं, राजस्व संहिता के उत्तराधिकार संबंधी नियमों में जिस क्रमांक पर मृतक भूमिधर के भाई और अविवाहित बहन को रखा गया है, वहां भी विवाहित और अविवाहित बहन का फर्क खत्म होगा. यानी विवाह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकेगा.

एमपी और राजस्थान में पहले से कानून

मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह कानून पहले से हैं. वहां विवाहित बेटियों को भी बेटों के समान पिता की जमीन पर अधिकार मिला हुआ है. सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में संशोधन का प्रस्ताव शासन स्तर पर परीक्षण के बाद कैबिनेट में जाएगा. एक्ट में संशोधन होना है, इसलिए दोनों सदनों की स्वीकृति भी जरूरी होगी.