Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3020953
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

लंबाई से मिली शोहरत पर छीन लिया हमसफ़र....एशिया के टॉलेस्ट मैन की अनसुनी कहानी

Who is Asia Tallest Man: एशिया का सबसे लंबा शख्स भी यूपी से ताल्लुक रखता है. सुनकर हैरान मत हाइए यह सच है. एशिया के सबसे लंबे शख्स के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. आइए जानते हैं 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Nov 27, 2025, 10:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Asia Tallest Man
Asia Tallest Man

Asia Tallest Man: उत्तर प्रदेश के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है. इसमें से एक है एशिया के सबसे लंबे शख्स का नाम. एशिया का सबसे लंबा शख्स भी यूपी से ताल्लुक रखता है. सुनकर हैरान मत हाइए यह सच है. एशिया के सबसे लंबे शख्स के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. आइए जानते हैं यूपी के छोटे से कस्बे से आने वाले सबसे लंबे शख्स के बारे में....  

एशिया के सबसे लंबे शख्स की कहानी
दरअसल, यूपी के प्रतापगढ़ के नरहरपुर कसियाही गांव के रहने वाले धर्मेंद्र प्रताप सिंह गिनीत बुक रिकॉर्ड में एशिया के सबसे लंबे व्‍यक्ति होने का नाम दर्ज करा चुके हैं. साल 1983 में जन्मे डीपी का नाम 2007 में गिनीज और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था. धर्मेंद्र 8 फीट 2 इंच लंबे हैं. धर्मेंद्र दो बहन और दो भाई हैं. बड़े भाई रमेन्द्र सिंह मुंबई में टैक्सी चालक थे, लेकिन उम्र बढ़ाने के साथ वह भी प्रतापगढ़ आकार खेती-किसानी करने लगे. 

लंबाई से मिली शोहरत, लेकिन नहीं मिला जीवन साथी 
धर्मेंद्र ने हिंदी से एमए तक पढ़ाई की है. आज भी धर्मेंद्र जहां जाते हैं उन्हें देखने वालों की भीड़ जुट जाती है. लोग सेल्फी लेते हैं. धर्मेंद्र को जिस लंबाई से शोहरत मिली उसी लंबाई के बदौलत अब इनको जीवन साथी नहीं मिल रहा है. धर्मेंद्र अपनी शादी के लिए सीएम तक गुहार लगा चुके हैं. लंबाई अधिक होने के कारण अब तक उनको जीवन साथी नहीं मिल पाया. उनका कहना है कि अधिक लंबाई की वजह से कई बार असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है. साल 2019 में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करवानी पड़ी थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढे़ं : CM योगी के डिजिटल मॉडल की विदेश में गूंज! अफ्रीकी देश बोले- ऐसा सिस्टम हमने कहीं नहीं देखा

यह भी पढे़ं : Success Story: ट्रायल में रिजेक्ट..गांव वालों की रोक-टोक; आज यूपी टीम की कप्तान! पढ़ें सोनाली की दमदार जर्नी

TAGS

Asia Tallest Man

Trending news

Asia Tallest Man
लंबाई से मिली शोहरत पर छीन लिया हमसफ़र....एशिया के टॉलेस्ट मैन की अनसुनी कहानी
Sambhal news
गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, पिकअप और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत
bulandshahr news
AI रोबोट टीचर की क्लास में मौज से पढ़ रहे बच्चे, बुलंदशहर के लाल ने की अनोखी खोज
kaam ki khabar
बरेली के किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा! सोलर पंप से लहलहाएंगे खेत
Noida International Airport
दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा जेवर! CM योगी ने दी आखिरी तैयारियों को
Muzaffarnagar news
31 लाख रुपये लौटाए....दहेज देखते ही मुजफ्फरनगर के दूल्हे ने जोड़ लिए हाथ
Auraiya News
इंतजार खत्म! यूपी का नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार, जल्द शुरू होगा प्लॉट आवंटन
Shamli news
शामली में झूले से गिरने वाले युवक ने तोड़ा दम, ठेकेदार सहित चार लोगों पर FIR
Shadab Jakati
कौन हैं शादाब जकाती? 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का दिया फेम इन्फलूएंसर मुश्किल में?
prayagraj news
कौन है अतीक अहमद का छोटा बेटा आबान? 30 सेकंड के वीडियो से मचा हड़ंकप