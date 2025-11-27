लंबाई से मिली शोहरत पर छीन लिया हमसफ़र....एशिया के टॉलेस्ट मैन की अनसुनी कहानी

Who is Asia Tallest Man: एशिया का सबसे लंबा शख्स भी यूपी से ताल्लुक रखता है. सुनकर हैरान मत हाइए यह सच है. एशिया के सबसे लंबे शख्स के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. आइए जानते हैं
Trending Photos
Asia Tallest Man: उत्तर प्रदेश के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है. इसमें से एक है एशिया के सबसे लंबे शख्स का नाम. एशिया का सबसे लंबा शख्स भी यूपी से ताल्लुक रखता है. सुनकर हैरान मत हाइए यह सच है. एशिया के सबसे लंबे शख्स के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. आइए जानते हैं यूपी के छोटे से कस्बे से आने वाले सबसे लंबे शख्स के बारे में....
एशिया के सबसे लंबे शख्स की कहानी
दरअसल, यूपी के प्रतापगढ़ के नरहरपुर कसियाही गांव के रहने वाले धर्मेंद्र प्रताप सिंह गिनीत बुक रिकॉर्ड में एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति होने का नाम दर्ज करा चुके हैं. साल 1983 में जन्मे डीपी का नाम 2007 में गिनीज और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था. धर्मेंद्र 8 फीट 2 इंच लंबे हैं. धर्मेंद्र दो बहन और दो भाई हैं. बड़े भाई रमेन्द्र सिंह मुंबई में टैक्सी चालक थे, लेकिन उम्र बढ़ाने के साथ वह भी प्रतापगढ़ आकार खेती-किसानी करने लगे.
लंबाई से मिली शोहरत, लेकिन नहीं मिला जीवन साथी
धर्मेंद्र ने हिंदी से एमए तक पढ़ाई की है. आज भी धर्मेंद्र जहां जाते हैं उन्हें देखने वालों की भीड़ जुट जाती है. लोग सेल्फी लेते हैं. धर्मेंद्र को जिस लंबाई से शोहरत मिली उसी लंबाई के बदौलत अब इनको जीवन साथी नहीं मिल रहा है. धर्मेंद्र अपनी शादी के लिए सीएम तक गुहार लगा चुके हैं. लंबाई अधिक होने के कारण अब तक उनको जीवन साथी नहीं मिल पाया. उनका कहना है कि अधिक लंबाई की वजह से कई बार असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है. साल 2019 में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करवानी पड़ी थी.
यह भी पढे़ं : CM योगी के डिजिटल मॉडल की विदेश में गूंज! अफ्रीकी देश बोले- ऐसा सिस्टम हमने कहीं नहीं देखा
यह भी पढे़ं : Success Story: ट्रायल में रिजेक्ट..गांव वालों की रोक-टोक; आज यूपी टीम की कप्तान! पढ़ें सोनाली की दमदार जर्नी