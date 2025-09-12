पैर छूने थे...! बेटे की राहुल गांधी से हाथ मिलाने की वायरल फोटो पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की सफाई
पैर छूने थे...! बेटे की राहुल गांधी से हाथ मिलाने की वायरल फोटो पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की सफाई

Lucknow News: यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच तीखी बहसबाजी के साथ बेटे के राहुल गांधी से हाथ मिलाने की तस्वीर का मामला खूब वायरल हो रहा है. इस पर मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By  Mayur Shukla|Last Updated: Sep 12, 2025, 12:22 PM IST
Lucknow News
Lucknow News

लखनऊ/मयूर शुक्ला: यूपी सरकार में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पहले राहुल गांधी का काफिला रोका उसके बाद दिशा की बैठक में राहुल गांधी और दिनेश सिंह के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जी मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद से बहसबाजी और बेटे के हाथ मिलाने को लेकर प्रतिक्रिया दी.

बैठक में क्यों हुई बहस?
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिस परिधि के लिए दिशा की बैठक होती है उससे अलग हटकर राहुल गांधी बातें कर रहे थे. जिसको मैंने होने नहीं दिया राहुल गांधी ने मुझसे कहा कि मैं यहां का अध्यक्ष हूं जो मैं कहूंगा वही होगा तो मैंने कहा कि मैंने आपको लोकसभा में देखा है जब आप वहां पर अध्यक्ष का सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान कैसे कर सकता हूं.

बेटे के राहुल गांधी से हाथ मिलाने पर दिया जवाब
दिनेश सिंह के बेटे के साथ राहुल गांधी की हाथ मिलाते हुए तस्वीर वायरल होने पर दिनेश सिंह ने कहा, "बैठक के बाद राहुल गांधी सभी से हाथ मिला रहे थे. मेरा बेटा ब्लाक प्रमुख है तो उससे भी हाथ मिलाया राहुल गांधी तो मेरे बेटे को जानते भी नहीं है उस फोटो को मेरे विरोधी कांग्रेसियों ने देशभर में गलत तरीके से वायरल कर दिया मैं तो अपने बेटे से नाराज हूं उसे राहुल गांधी के पैर छूने चाहिए थे क्योंकि मेरे बेटे के बाप की उम्र के हैं राहुल गांधी और यह हमारे संस्कार हैं."

कांग्रेस पर साधा निशाना
राहुल गांधी की तरफ से बार-बार प्रधानमंत्री मोदी को वोट चोर कहे जाने पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेसी ही राहुल गांधी के दुश्मन हैं. उनको लगता है कि जब तक गांधी परिवार कांग्रेस में रहेगा किसी का कोई फायदा नहीं होगा. इसीलिए राहुल गांधी को कांग्रेसी ही मिलकर गड्ढे में उतार देते हैं और ऐसे बयान दिलवाते हैं.

रामजीलाल सुमन के राणा सांगा के अपमान के बाद भाजपा पार्षदों की मांग पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, "इस सरकार में जिसको जो सम्मान मिलना चाहिए बराबर मिल रहा है किसी को अपमानित नहीं करते. किसी के बारे में गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और यह मामला अब लगभग खत्म हो चुका है."

