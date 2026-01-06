अब अफसर नहीं.. ‘कर्मयोगी’ तैयार करेगा यूपी, सीएम योगी ने बताई भविष्य की प्रशासनिक दिशा

UP Govt Mission Karmayogi: सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक हुई प्रगति और आगे की कार्ययोजना की गहन समीक्षा की. यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि सरकार अब प्रशासनिक दक्षता को केवल अनुभव नहीं बल्कि निरंतर प्रशिक्षण से जोड़कर देख रही है. बैठक में यह साफ संकेत दिया गया कि आने वाले समय में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के कामकाज का पैमाना बदलेगा.

मिशन कर्मयोगी- पीएम मोदी की परिवर्तनकारी सोच

सीएम योगी ने कहा कि ‘मिशन कर्मयोगी’ पीएम मोदी की एक परिवर्तनकारी पहल है. इसका उद्देश्य ऐसे सरकारी कर्मियों को तैयार करना है जो सिर्फ नियमों का पालन करने वाले नहीं बल्कि समस्या सुलझाने वाले और परिणाम देने वाले अधिकारी हों. उन्होंने कहा कि यह मिशन भारतीय संस्कृति के मूल्यों के साथ आधुनिक वैश्विक सोच को जोड़ता है और शासन को ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह बनाता है.

आईगॉट प्लेटफॉर्म बना ट्रेनिंग की रीढ़

बैठक में बताया गया कि मिशन कर्मयोगी के तहत सभी सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए आईगॉट (Integrated Government Online Training) डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. आज यह प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी क्षमता निर्माण मंच बन चुका है. आईगॉट पर अब तक 1.45 करोड़ से ज्यादा यूजर जुड़ चुके हैं. यहां 4,179 से अधिक कोर्स उपलब्ध हैं.. जिनमें बड़ी संख्या हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में है.

यूपी बना देश का अग्रणी राज्य

आईगॉट कर्मयोगी के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है. प्रदेश से 18.8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं. यह संख्या वर्ष 2025 में देशभर में हुई कुल ऑनबोर्डिंग का 93 प्रतिशत है. इतना ही नहीं यूपी के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों ने कम से कम एक प्रशिक्षण कोर्स पूरा किया है. यह दिखाता है कि राज्य में प्रशिक्षण को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जरूरत के रूप में देखा जा रहा है.

ट्रेनिंग अब अनिवार्य.. प्रमोशन से भी जुड़ सकती है

सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सात दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम अनिवार्य किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रशिक्षण को आगे चलकर प्रमोशन और एसीआर से जोड़ा जाए ताकि कर्मचारी इसे गंभीरता से लें और सीख को व्यवहार में उतारें.

AI और साइबर सिक्योरिटी अब जरूरी विषय

सीएम योगी ने कहा कि बदलते दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे विषयों की अनदेखी नहीं की जा सकती. इसलिए सभी विभागों और सरकारी संस्थानों के पाठ्यक्रम में AI और साइबर सिक्योरिटी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए. इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी तंत्र तकनीक के मामले में निजी क्षेत्र से पीछे न रह जाए.

ट्रेनिंग सेंटर्स को भी मिलेगा नया रूप

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उपाम सहित प्रदेश में संचालित सभी ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए समयानुकूल कैपेसिटी बिल्डिंग पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं. इससे नए प्रशिक्षणार्थियों को शुरुआत से ही बेहतर कार्यदक्षता मिल सकेगी और वे फील्ड में ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे.

अमृत ज्ञान कोश में यूपी की केस स्टडीज

सीएम योगी ने कहा कि आईगॉट के ‘अमृत ज्ञान कोश’ प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर की बेहतरीन केस स्टडीज मौजूद हैं. उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विभागों में भी कई अच्छी और सफल केस स्टडीज हैं जिन्हें इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाना चाहिए. इससे अन्य राज्यों को भी यूपी के मॉडल से सीखने का मौका मिलेगा.

फील्ड कर्मचारियों पर खास फोकस

सीएम योगी ने निर्देश दिए कि एएनएम, आशा कार्यकर्ता, पुलिस कांस्टेबल, पंचायती राज और नगरीय निकायों से जुड़े फील्ड कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक और जरूरत-आधारित प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए. इससे जमीनी स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता और संवेदनशीलता दोनों मजबूत होंगी.

प्रशासन को भविष्य के लिए तैयार करने की कवायद

इस पूरी कवायद का मकसद साफ है.. उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाना जहां सरकारी कर्मचारी केवल फाइलें न निपटाएं बल्कि जनसेवा को मिशन मानकर काम करें. मिशन कर्मयोगी इसी सोच को मजबूत करता है और प्रशासन को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है.