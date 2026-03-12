यूपी में पीएम मोदी-सीएम योगी की जोड़ी ने ऐसे किया एन्सेफलाइटिस के दानव का काम तमाम...

Japanese Encephalitis UP: यूपी को एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES ) एवं जापानी इन्सेफलाइटिस (JE) के खिलाफ मिली कामयाबी हाल के सालों में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. उत्तर प्रदेश में साल 2017 तक एईएस और जेई के चलते करीब 50 हजार लोगों की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी. इसके बाद पीएम मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू नीतियों के परिणामस्वरूप 2024 तक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ और मृत्यु के मामले शून्य तक पहुंच गए.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में दशकों तक इन्सेफलाइटिस एक गंभीर चुनौती बना रहा. यह बीमारी मुख्य रूप से बच्चों और युवाओं को अचानक से आए तेज बुखार और मानसिक स्थिति में बदलाव के साथ प्रभावित करती थी. कई मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें कुछ ही घंटों के भीतर मौत हो जाती थी और जो लोग बच भी जाते, उन्हें जीवन भर के लिए शारीरिक व मानसिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ता था.

वर्ष 2017 में ही एईएस-जेई के 5,400 से अधिक मामले और लगभग 650 मौतें दर्ज की गई थीं. दूषित पानी, कुपोषण व खराब स्वच्छता व्यवस्था इस बीमारी के प्रसार के प्रमुख कारण थे. इसके साथ ही कमजोर स्वास्थ्य ढांचा स्थिति को और गंभीर बना देता था. यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं था, बल्कि वर्षों की प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का भी नतीजा था.

इसी पृष्ठभूमि में 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इन्सेफलाइटिस के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का संकल्प लिया. सीएम पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इसे प्राथमिकता दी और इसे अति संवेदनशील मुद्दों में स्थान दिया. ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री बनने से पहले एक सांसद के रूप में भी योगी आदित्यनाथ इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम और जापानी इन्सेफलाइटिस के निस्तारण के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं.

यहां चुनौती केवल बीमारी से लड़ने की नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और भरोसेमंद सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ी करने की भी थी. इसके लिए व्यापक स्तर पर संस्थागत सुधार, संसाधनों की उपलब्धता, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और निरंतर निगरानी के साथ एक समग्र रणनीति लागू की गई.

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत गोरखपुर में एम्स की स्थापना हुई और बीमारी से संबंधित सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए आईसीएमआर की भूमिका को मजबूत किया गया. सक्रिय सर्विलांस कार्यक्रमों के माध्यम से बीमारी के प्रमुख कारणों की पहचान की गई, साथ ही आधुनिक प्रयोगशालाओं के विकास और डायग्नोस्टिक किट्स की उपलब्धता से जांच क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ.

बीआरडी मेडिकल कॉलेज को बेहतर किया गया, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इन्सेफलाइटिस उपचार केंद्र स्थापित किए गए और 24×7 एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की गईं. इसके साथ ही घर-घर टीकाकरण अभियान चलाकर संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया. इस अभियान के अंतर्गत लोगों के जीवन स्तर में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया और उन्हें स्वच्छता का महत्व समझ में आया. 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत शौचालयों का निर्माण हुआ. 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था की गई.

'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' के तहत संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाए गए, 'पोषण अभियान' के जरिए कुपोषण से लड़ाई को मजबूत किया गया और 'आरोग्य मेला' व 'आयुष्मान केंद्रों' के माध्यम से लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई. इसके साथ ही आशा, आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित जमीनी स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता भी बढ़ाई गई. आज इन समन्वित प्रयासों का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. वर्ष 2024 में एईएस के मामले घटकर 116 और जेई के मामले केवल 5 रह गए, जबकि मृत्यु के मामलों में शून्य की स्थिति दर्ज की गई.

एक्सपर्ट्स के अनुसार इस सफलता के पीछे तीन प्रमुख कारण रहे, केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी समन्वय, स्वास्थ्य व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार और मिशन मोड में काम करने की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति. पीएम मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्रियान्वयन क्षमता ने मिलकर सहयोगात्मक संघवाद का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसने दशकों से चले आ रहे संकट को पलटते हुए हजारों लोगों की जान बचाई है.