Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2967075
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

Narayan Dutt Tiwari Birth Anniversary: तीन राज्यों में छोड़ी छाप, जिस दिन जन्मे उसी दिन टूटीं सांसें, जानें नारायण दत्त तिवारी का राजनीतिक सफर

Narayan Dutt Tiwari Birth Anniversary: देश की आजादी के बाद छात्र राजनीति से सियासत का सफर शुरू करने वाले एनडी तिवारी अपने काम के साथ-साथ निजी जीवन को लेकर भी सुर्खियों में रहे. तीन राज्यों में पहचान बनाने वाले इस नेता के नाम कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हैं.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Narayan Dutt Tiwari Birth Anniversary: तीन राज्यों में छोड़ी छाप, जिस दिन जन्मे उसी दिन टूटीं सांसें, जानें नारायण दत्त तिवारी का राजनीतिक सफर

Narayan Dutt Tiwari Birth Anniversary: उत्‍तराखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री नारायण दत्‍त तिवारी की आज 100वीं जयंती है. उत्‍तराखंड के नैनीताल में जन्‍मे नारायण दत्‍त तिवारी यानी एनडी तिवारी के जीवन का सफर तमाम उतार-चढ़ावों से भरा रहा है. एनडी तिवारी के जीवन संघर्ष किसी गाथा से कम नहीं है. तो आइये जानते हैं एनडी तिवारी के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्‍प बातें. 

नैनीताल से शुरू हुआ सफर
उत्तराखंड के नैनीताल जिले के बलूती गांव में 18 अक्टूबर 1925 को नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ. उनके पिता पूर्णानंद तिवारी वन विभाग में अफसर थे. बचपन से ही एनडी तिवारी मेधावी और अनुशासित छात्र रहे. उन्होंने नैनीताल, हल्द्वानी और बरेली के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की. उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की. स्वतंत्र भारत में हुए पहले छात्रसंघ चुनाव में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष बने यहीं से उनके राजनीतिक सफर की नींव पड़ी.

राजनीतिक जीवन की शुरुआत
एनडी तिवारी का राजनीतिक सफर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा रहा. कांग्रेस से जुड़कर उन्होंने युवावस्था में ही राजनीति में अपनी पहचान बनाई. वे तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने  1976, 1985 और 1988 में. हालांकि, तीनों बार वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. वे चौधरी चरण सिंह सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रहे. बाद में राजीव गांधी के कार्यकाल में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

तिवारी ने राज्यसभा सदस्य, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया. उनकी प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक समझ की मिसाल आज भी दी जाती है.

उत्तराखंड के एकमात्र पूर्णकालिक मुख्यमंत्री
साल 2000 में जब उत्तराखंड एक अलग राज्य बना, तो नित्यानंद स्वामी इसके पहले मुख्यमंत्री बने. लेकिन 2002 में एनडी तिवारी को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई. उन्होंने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया जो अब तक किसी भी मुख्यमंत्री को नसीब नहीं हुआ.उनके कार्यकाल के दौरान विकास योजनाओं में तेजी आई.तिवारी अपने अनुशासन और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे. वे मुख्यमंत्री कार्यालय में 18-18 घंटे काम करते थे और अधिकारियों से सीधा संवाद रखते थे. उनकी "लाल पेन" की पहचान आज भी प्रशासनिक हलकों में चर्चित है.

प्रधानमंत्री बनने से चूके
1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस में नेतृत्व का संकट आया, तो एनडी तिवारी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुख दावेदारों में शामिल था. मगर नैनीताल लोकसभा सीट से 800 वोटों से मिली हार ने उनका सपना तोड़ दिया. इसके बाद पी. वी. नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने.हालांकि, तिवारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और पार्टी में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे.

विरासत और प्रेरणा
एनडी तिवारी का जीवन सादगी, समर्पण और संघर्ष की मिसाल रहा. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड – दोनों राज्यों की राजनीति में प्रभावशाली नेता रहे. अपने 60 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने विकास को हमेशा प्राथमिकता दी.उनकी 100वीं जयंती पर देश उन्हें एक ऐसे कर्मयोगी नेता के रूप में याद करता है, जिसने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया.

TAGS

Narayan Dutt Tiwari Birth Anniversary

Trending news

train bogie frame order
इन ट्रेनों की बोगी फ्रेम की पहली खेप रवाना, यूपी की इस कंपनी को मिला है बड़ा ऑर्डर
Muzaffarnagar news
अब्दुल कादिर की 10 करोड़ की संपत्ति सीज, मुजफ्फरनगर पुलिस का 'सुपर स्ट्राइक'
diwali 2025
गोंडा के दीयों से सजेगी अयोध्या, राम की पैड़ी पर बिखेरेगी अलौकिक छटा, टूटा रिकॉर्ड
Varanasi News
शायद ये आखिरी धनतेरस......बुलडोजर कार्रवाई के डर से काशी की दालमंडी में पसरा सन्नाटा
noida Latest News
नोएडा में इन 5 जगह से खरीद सकते हैं ग्रीन पटाखे, केवल इतने समय ही कर सकेंगे आतिशबाजी
swadesh trade fair
डीएम निधि गुप्ता वत्स बनीं खरीदार, ट्रेड फेयर में बच्चों संग खरीदे स्वदेशी सामान
freshers party
फ्रेशर पार्टी में अश्लील गानों पर स्टूडेंट्स ने जमकर लगाए ठुमके,Video ने मचाया तहलका
UP Encounter Today
वाराणसी से लेकर आजमगढ़ तक धांय-धांय! एक इनामी ढेर, पुलिस ने कई बदमाशों को दबोचा
Kushinagar News
चाइनीज़ लाइटों की चमक में मिट्टी के दीयों की लौ मंद पड़ी, कुम्हारों के घरों में छाई
Raebareli Fire News
रायबरेली में दर्दनाक हादसा,चाय बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग,परिवार के 4 सदस्य झुलसे