2047 तक विकसित भारत, 2027 में फिर बनेगी एनडीए सरकार- ज़ी मीडिया के मंच से संजीव बालियान का दावा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2902825
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

2047 तक विकसित भारत, 2027 में फिर बनेगी एनडीए सरकार- ज़ी मीडिया के मंच से संजीव बालियान का दावा

Muzaffarnagar News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में Zee Media के कार्यक्रम 'उत्तर प्रदेश की बात' में शरीक हुए. इस दौरान उन्हें विभिन सवालों के जवाब देते हुए कहा कि 2027 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी और 2047 तक भारत की गिनती विकसित देशों में होगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 30, 2025, 07:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2047 तक विकसित भारत, 2027 में फिर बनेगी एनडीए सरकार- ज़ी मीडिया के मंच से संजीव बालियान का दावा

मुज़फ्फरनगर: भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने ज़ी मीडिया से विशेष बातचीत में कहा कि प्रदेश और देश में विकास की रफ्तार थमी नहीं है, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा किया जाएगा.उन्होंने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कानून व्यवस्था तक हर क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं.

2014 से पहले और बाद का फर्क
सवाल के जवाब में डॉ. बालियान ने कहा कि 2014 से पहले का मुजफ्फरनगर और आज का मुजफ्फरनगर बिल्कुल अलग है. सड़कें, रेलवे, ग्रामीण कनेक्टिविटी और कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. 2017 में योगी सरकार आने के बाद से अपराध पर लगाम लगी है और आम जनता को सुरक्षा का अहसास हुआ है.

2047 का विज़न और विपक्ष की राजनीति
विपक्ष द्वारा "पहले 2027 जीतो फिर 2047 का सपना दिखाओ" वाली बात पर बालियान ने कहा, "प्रधानमंत्री ने 2047 तक रहने का दावा नहीं किया, बल्कि लक्ष्य तय किया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है. सरकार किसी की भी हो, योजनाएं चलती रहती हैं. विपक्ष केवल सत्ता की चिंता करता है, जबकि भाजपा लंबी सोच के साथ काम कर रही है."

Add Zee News as a Preferred Source

गठबंधन और 2027 का चुनाव
एनडीए गठबंधन की स्थिति पर बालियान ने साफ कहा कि भाजपा और आरएलडी साथ मिलकर 2027 का चुनाव लड़ेंगे. "तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं."

किसानों और गन्ने पर बड़ा बयान
गन्ना बेल्ट माने जाने वाले मुजफ्फरनगर पर बात करते हुए बालियान ने कहा, "किसानों की हालत पहले से बेहतर हुई है. खतौली शुगर मिल एशिया की शीर्ष चीनी मिल बनी है. फिर भी किसानों की कई समस्याएं बाकी हैं, खासकर गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग. मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार गन्ने का रेट बढ़ेगा और किसान संतुष्ट होंगे."

जनसंख्या और डेमोग्राफी का सवाल
संभल दंगों और जनसंख्या संतुलन पर उठे सवाल पर उन्होंने कहा, "डेमोग्राफी का बदलना सच्चाई है. मुजफ्फरनगर में मुस्लिम आबादी अब 43% हो गई है। संसाधन सीमित हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून ज़रूरी है."

कांवड़ यात्रा विवाद और भाईचारा
कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान को लेकर विवाद पर उन्होंने कहा, "भाईचारे की परंपरा आज भी कायम है. मुस्लिम समाज कांवड़ियों का स्वागत करता है, फूल बरसाता है. लेकिन विपक्ष हर छोटे विवाद को हिंदू-मुस्लिम रंग देने की कोशिश करता है. सरकार का मकसद सिर्फ शांति बनाए रखना है."

नतीजों पर आत्मविश्वास
2024 की हार और विपक्षी "पीडीए" फार्मूले पर प्रतिक्रिया देते हुए बालियान ने कहा, "चुनाव हारने-जीतने के कई कारण होते हैं, एक फार्मूले को वजह बताना सही नहीं. भाजपा सर्व समाज की पार्टी है और सभी वर्गों का भरोसा हमारे साथ है."

2027 के लिए संजीव बालियान का दावा
"2027 में एनडीए की हैट्रिक तय है. विपक्ष खुशफहमी में न रहे, जनता का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर कायम है."

ये भी पढ़ें: दो आदमी का कुछ नहीं हो सकता....गोंडा में राहुल गांधी और डोनाल्‍ड ट्रंप पर बरसे बृजभूषण शरण सिंह

TAGS

UP Ki BaatSanjeev Balyan News

Trending news

UP Ki Baat
2047 तक विकसित भारत, 2027 में फिर बनेगी NDA सरकार- भाजपा नेता संजीव बालियान का दावा
lucknow weather alert
लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तीन दिन घर से निकलना मुश्किल
Ghaziabad News
गाजियाबाद को मिलेगा दिल्ली-मुंबई जैसा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स
Basti News
नोट भी नहीं पहचानता, थाने बुलाकर मंदबुद्धि का कर दिया एनकाउंटर, सपा विधायक का आरोप
Kanpur Dehat News
कानपुर देहात में बड़ा हादसा, टैंक की शटरिंग खोलते समय 3 मजदूरों की मौत
Ayodhya news
विपक्ष सत्ता की भूख में संस्कारों की तिलांजलि दे चुका, अयोध्या में डिप्टी CM का हमला
Azamgarh news
आजमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूली बच्चों से भरी बस डंपर से टकराई
Pooja Pal
पूजा पाल पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने वाले पर शिकंजा, प्रतापगढ़ से उमेश यादव गिरफ्तार
Lucknow news
लखनऊ में अवैध निर्माण पर गरजा एलडीए का बुलडोजर, 8 अवैध प्लाटिंग हुईं जमींदोज
Kushinagar News
घर की चौखट तक न पहुंच सका… रास्ते में घेरकर उतारा मौत के घाट
;