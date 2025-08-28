UP Petrol News: बाइक सवार ध्यान दें! यूपी में लागू हुआ सख्त नियम, हेलमेट के बिना टंकी खाली ही रहेगी
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

UP Petrol News: बाइक सवार ध्यान दें! यूपी में लागू हुआ सख्त नियम, हेलमेट के बिना टंकी खाली ही रहेगी

UP Petrol News: बाइक से सैर करने वालों के लिए जरुरी खबर है. अगर 1 सितंबर से आप उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:54 AM IST
UP Petrol News
UP Petrol News

UP Petrol News: उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों को पालन कराने को लेकर योगी सरकार एक्शन में है. अब अगर आप प्रदेश में बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं, तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा. प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा. जिसे 'हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं' नाम दिया गया है.

यूपी में लागू होगा ये कैंपेन
बुधवार को लखनऊ में एक आधिकारिक बयान जारी किया गया था. डीएम के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से यह अभियान चलाया जाएगा. यह आदेश यूपी के सभी 75 जिलों में लागू होगा. इस अभियान के दौरान पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारी प्रवर्तन की जिम्मेदारी निभाएंगे.

नियमों का पालन करने की सलाह
सरकार ने लोगों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है. जारी आदेश के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना जरुरी है और धारा 194D उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है. हाईकोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को हेलमेट संबंधी नियमों का पालन करने की सलाह दी है.

क्या है इसका मकसद?
इस कैंपेन का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि नागरिकों को कानून के अनुरूप और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए जागरुक करना है. सभी नागरिकों, पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से अपील की गई है कि वे इसमें पूरी सहयोग दें. ‘हेलमेट पहले, ईंधन बाद में’ को नियम बनाएं, क्योंकि हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है.

;