Chandauli News: DDU रेल मंडल का कमाल, 1-2 या 3 नहीं...7 इंजनों को जोड़ बना दिया 'रूद्राक्ष', जानें कहां तक फर्राटा भरेगी ट्रेन?

Chandauli News: भारतीय रेलवे ने नया कीर्तिमान बनाया है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल (DDU रेल मंडल) ने देश में पहली बार 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाई. इस मालगाड़ी को 'रुद्राक्ष' नाम दिया गया है. इस स्पेशल मालगाड़ी को 6 अलग-अलग मालगाड़ियों को जोड़कर बनाया गया. इसकी लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर है, जिसमें कुल 354 वेगन (डिब्बे) और 7 शक्तिशाली इंजन लगे हुए हैं.

भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास

इस मालगाड़ी ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 किलोमीटर की दूरी तय की. इस प्रयोग से माल ढुलाई की रफ्तार और क्षमता में इजाफा हुआ है. यह मालगाड़ी डीडीयू रेल डिवीजन के गंजख्वाजा से धनबाद मंडल के लिए चलाई गई. अब 'रुद्राक्ष' भारत की सबसे बड़ी और सबसे भारी मालगाड़ी बन गई है.

मालगाड़ियों के लिए हाई-स्पीड लाइन

इसका संचालन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor – DFC) पर होगा, जो खास तौर पर मालगाड़ियों के लिए तैयार की गई हाई-स्पीड लाइन है. रेल अधिकारियों की मानें तो इस कदम से न सिर्फ लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ेगा, बल्कि भारतीय रेल को माल परिवहन के क्षेत्र में और सक्षम के साथ आधुनिक बनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: UP Free Bus Service: यूपी में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, आज से रोडवेज की AC और नॉन एसी बसों में फ्री सफर, नहीं लगेगा टिकट