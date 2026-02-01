Advertisement
PM Kisan Yojana Budget 2026: बजट से अन्नदाता को नहीं मिली खुशी, पीएम क‍िसान निधि बढ़ाने को लेकर नहीं हुआ कोई ऐलान

PM Kisan Yojana Budget 2026: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार लोकसभा में बजट पेश कर दिया है. इस बजट से पीएम क‍िसान के लाभार्थ‍ियों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है. पीएम क‍िसान की सम्‍मान राश‍ि बढ़ाने को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:59 PM IST
PM Kisan Yojana Budget 2026
PM Kisan Yojana Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आर्थिक बजट पेश कर दिया है. हर साल की तरह इस बार भी बजट से यूपी के किसानों को बहुत आस थीं, उन्‍हें उम्‍मीद थी क‍ि पीएम क‍िसान की सम्‍मान राश‍ि बढ़ाकर 6000 से 9000 रुपये की जाएगी, लेक‍िन ऐसा नहीं हुआ. 

पीएम क‍िसान के लाभार्थ‍ियों को न‍िराशा
उम्मीद थी क‍ि बजट 2026 में पीएम क‍िसान का पैसा बढ़ाया जा सकता है, लेक‍िन व‍ित्त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने इस योजना का ज‍िक्र तक नहीं क‍िया. हालांक‍ि किसानों के लिए भारत विस्तार योजना का ऐलान जरूर कर दिया है. इस योजना के जर‍िए क‍िसानों को AI की मदद से खेती को बढ़ाने में बहुत मदद म‍िलेगी.

कब मिलेगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त?
हालांकि अब पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है. वो जानना चाहते हैं कि पीएम किसान की 22वीं किस्त के 2000 रुपये कब मिलेंगे. अभी तक इसे लेकर भी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फरवरी के मध्य या आखिरी हफ्ते में 2000 रुपये किसानों के खाते में आने की उम्मीद जताई जा रही है.

लखपति दीदी योजना का विस्तार
लखपति दीदी योजना की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू हुई इस योजना का विस्तार करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत महिलाओं को आजीविका से बढ़ाकर बिजनेसवुमेन बनाने की ओर बढ़ाया जाएगा. इसके लिए कई तरह की पहल शुरू की जाएंगी. ताकि वे उद्यमी की भूमिका में आएं.

किसानों की आय को मिलेगा बढ़ाना
लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं. ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके. इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है. भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है. ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके.

