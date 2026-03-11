Advertisement
खुशखबरी! यूपी के लाखों किसानों के बैंक खातों में पैसों की बारिश! PM Kisan सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार खत्म

PM Kisan 22nd Installment: उत्तर प्रदेश के किसान लंबे समय से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे. अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है. पीएम किसान सम्मान निधि जारी करने की तारीख तय हो गई है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 11, 2026, 11:38 PM IST
PM Kisan 22nd Installment: यूपी के लाखों किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट है. अभी तक किसानों के खाते में दो—दो हजार रुपये की 21 किस्त भेजी जा चुकी है. किसानों को होली पर 22वीं किस्त का इंतजार था. अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है. आइए जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त कब जारी होगी?. 

दो दो हजार रुपये खाते में आएंगे
जानकारी के मुताबिक, पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी कर दी जाएगी. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, 13 मार्च 2026 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर पात्र किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहुंचेंगे. बता दें कि पीएम मोदी 13 मार्च को असम दौरे पर रहेंगे. उसी दिन पीएम मोदी किसानों को यह बड़ी सौगात देंगे. 

शाम पांच बजे खाते में आ जाएंगे पैसे 
योजना की 22वीं किस्त को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी. पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. ऐसा माना जा रहा था कि होली के बाद या मार्च के अंत में योजना की किस्त आ सकती है. लेकिन अब यह साफ हो गया है जब 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल के दौरे पर रहेंगे, उसी दिन शाम करीब पांच बजे पीएम मोदी किसानों को यह बड़ी सौगात देंगे. 

इनको नहीं मिलेगा पैसा
22वीं किस्त जारी करने से पहले मोदी सरकार ने कहा है कि सभी लाभार्थी किसान पीएम किसान पोर्टल (PM-Kisan Portal) पर अपनी जानकारी सत्यापित करें और जल्द से जल्द e-KYC पूरा करें, ताकि 13 मार्च को जारी होने वाली 22वीं किस्त उनके खाते में समय पर पहुंच सके. वहीं, देखा गया कि बार-बार कहने के बावजूद उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है. ऐसे में उनका पैसा रुक सकता है. 

कैसे बनवाएं फार्मर आईडी?
किसानों की सुविधा के लिए पीएम किसान पोर्टल पर 'नो योर स्टेटस' मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है. यहां भुगतान की स्थिति, योजना की पात्रता, भूमि से जुड़ी जानकारी, आधार लिंकिंग की स्थिति, e-KYC का स्टेटस जान सकेंगे. किसान फार्मर आईडी बनवाने के लिए अपने नजदीक के CSC या कृषि ऑफिस जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं. 

