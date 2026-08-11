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प्राकृतिक आपदा हो या मौसम की मार... फसलों के नुकसान पर मिलेगी आर्थिक सहायता; जानें क्या है फसल बीमा योजना

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : खरीफ सीजन 2026-27 में प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की मार से फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रक्रिया शुरू हो गई है. आइये जानते हैं इसमें कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं और आखिरी तारीख कब है.

Published: Aug 11, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:29 PM IST
प्राकृतिक आपदा हो या मौसम की मार... फसलों के नुकसान पर मिलेगी आर्थिक सहायता; जानें क्या है फसल बीमा योजना

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