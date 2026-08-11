/प्राकृतिक आपदा हो या मौसम की मार... फसलों के नुकसान पर मिलेगी आर्थिक सहायता; जानें क्या है फसल बीमा योजना

लखनऊ: खरीफ सीजन 2026-27 में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रक्रिया शुरू हो गई है. कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपनी फसलों का बीमा करा लें. लखनऊ जिले में योजना के संचालन की जिम्मेदारी यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दी गई है.