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चूल्हे-चौके से निकलकर बनीं 'विद्युत सखी', हर महीने कमा रहीं 80 हजार रुपये, रामपुर की सविता ने पेश की मिसाल

UP News: रामपुर जिले की स्वार तहसील के गांव कुआंरपुर नानकार की रहने वाली सविता देवी आज ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल बन गई हैं. कभी जिनकी अपनी कोई कमाई नहीं थी, वे आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत 'विद्युत सखी' बनकर हर महीने 70 से 80 हजार रुपये की आमदनी कर रही हैं.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:52 PM IST
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चूल्हे-चौके से निकलकर बनीं 'विद्युत सखी', हर महीने कमा रहीं 80 हजार रुपये, रामपुर की सविता ने पेश की मिसाल

UP NRLM Vidyut Sakhi Scheme: रामपुर जिले की स्वार तहसील के गांव कुआंरपुर नानकार की रहने वाली सविता देवी आज ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल बन गई हैं. कभी जिनकी अपनी कोई कमाई नहीं थी, वे आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत 'विद्युत सखी' बनकर हर महीने 70 से 80 हजार रुपये की आमदनी कर रही हैं. ग्रामीण इलाकों में जहां लोग सालों तक बिजली का बिल जमा करने में कतराते थे, वहां सविता अब घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और स्मार्टफोन व छोटी प्रिंटर मशीन के जरिए मौके पर ही बिल जमा कर गांवों में डिजिटल बदलाव ला रही हैं.

स्वयं सहायता समूह से शुरू हुआ सफर

सविता का यह सफर वर्ष 2018 में 'रानी स्वयं सहायता समूह' से जुड़ने के बाद शुरू हुआ. समूह से जुड़ने के लगभग एक साल बाद, ब्लॉक स्तर से उन्हें विद्युत सखी योजना के बारे में जानकारी मिली और 2021 में उनका चयन इस पद के लिए हो गया.

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ब्लॉक के अधिकारियों (बीएमएम आसिफ और डीसी) द्वारा मिले प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया. आज सविता अपनी पंचायत की इकलौती विद्युत सखी हैं और जरूरत पड़ने पर अन्य गांवों और बिजलीघर जाकर भी बिल जमा करने का काम करती हैं.

आंकड़े जो हैरान कर देंगे

सविता की मेहनत का अंदाजा उनके रोजाना के काम से लगाया जा सकता है. वह हर दिन औसतन 80 से 100 उपभोक्ताओं के बिजली बिल की रसीदें काटती हैं.ओटीएस योजना के दौरान वह रोजाना 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का बिल कलेक्शन करती हैं. जनवरी में उन्होंने 70 से 85 लाख रुपये तक का कलेक्शन किया है, जबकि इससे पहले (दिसंबर 2024 व दिसंबर 2025) में ओटीएस के माध्यम से एक करोड़ रुपये तक का आंकड़ा भी पार कर चुकी हैं.

शुरुआती चुनौतियां और लोगों का अविश्वास

यह रास्ता सविता के लिए आसान नहीं था.जब उन्होंने शुरुआत की, तो ग्रामीणों को उन पर भरोसा नहीं था.सविता बताती हैं कि लोग कहते थे कि यह पैसे लेकर भाग जाएगी या कोई फ्रॉड है. लेकिन सविता ने हार नहीं मानी. उन्होंने लोगों का बिल जमा कर उन्हें तुरंत रसीद दी और जब लोगों ने अपना खाता चेक किया तो उनका बकाया शून्य मिला. इससे धीरे-धीरे उनका विश्वास बढ़ता गया. गांव में नेटवर्क की समस्या से निपटने के लिए सविता अपने फोन में जियो और एयरटेल दोनों की सिम रखती हैं, ताकि काम न रुके.

भविष्य की चिंता और महिलाओं को संदेश

काम शानदार चल रहा है, लेकिन गांवों में लग रहे 'स्मार्ट मीटर' को लेकर सविता थोड़ी चिंतित भी हैं. उनका मानना है कि स्मार्ट मीटर लगने और ऑटोमैटिक रिचार्ज सिस्टम आने से उनका काम प्रभावित हो सकता है, इसलिए वे सरकार से कोई नया काम या विकल्प देने की उम्मीद भी कर रही हैं. इन सबके बावजूद, सविता अपने काम से बेहद खुश हैं.  उनके पति और पूरा परिवार उनके इस काम में पूरा सहयोग करता है. अन्य महिलाओं के लिए सविता का एक ही संदेश है- 'बाहर वाले क्या कहते हैं, इस पर ध्यान न दें. अपने परिवार का साथ लें, विश्वास के साथ अपना काम करें और आत्मनिर्भर बनें.'

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