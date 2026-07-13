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ज्ञानवापी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और संभल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दांव, अब 'समाधान' स्पेशल लोक अदालत में सुलह की कोशिश

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी, मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और संभल के शाही जामा मस्जिद विवाद का हल निकालने के लिए इन्हें 'समाधान' स्पेशल लोकअदालत भेजा है , ये स्पेशल लोकअदालत सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही 21, 22 और 23 अगस्त को लगेगी.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 13, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:27 PM IST
ज्ञानवापी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और संभल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दांव, अब 'समाधान' स्पेशल लोक अदालत में सुलह की कोशिश

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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