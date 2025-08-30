सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने किसानों से लेकर नौजवानों के हर मुद्दे उठाए, जी मीडिया के मंच पर रखी बात

Uttar Pradesh Ki Baat Muzaffarnagar Se: विकास के मुद्दे, उद्योग की बात, समस्‍याओं पर चर्चा और समाधान की तलाश को लेकर जी उत्‍तर प्रदेश-उत्‍तराखंड की ओर से शनिवार को 'उत्‍तर प्रदेश की बात मुजफ्फरनगर से...' कार्यक्रम का आयोजन किया. इस दौरान सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने पश्चिमी यूपी में किसानों की समस्‍याओं पर बात की. सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला. उन्‍होंने कहा कि किसानों को खुशहाल बताना झूठ है.

सपा सांसद ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला

सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि बीजेपी केवल हिंदू-मुसलमान की राजनीति कर रही है, जबकि किसान और नौजवान बेहाल हैं. बीजेपी के “400 पार” नारे पर सवाल करने पर हरेंद्र मलिक ने कहा कि यह जनता का आशीर्वाद है, जिसे चाहती है, उसे जिताती है. चुनाव हारना कोई अपराध नहीं, जीतना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं. इस बार जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया.

EVM और वोट चोरी पर आरोप

सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि चुनाव आयोग और प्रशासन ने धांधली की है. “हर बूथ पर पुलिस का गलत इस्तेमाल हुआ. दरोगा ने पर्ची देखकर मतदाताओं को रोका. अगर प्रशासन का दखल न होता तो वोट चोरी नहीं होती.

हिंदू-मुसलमान की राजनीति पर सवाल

कार्यक्रम में बीजेपी की “काठ की हांडी” वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए हरेंद्र मलिक ने कहा कि “भाई, आप कब तक हिंदू-मुसलमान लड़वाओगे? किसान और युवा की बात क्यों नहीं करते? फीस 20 हजार से बढ़कर 18 लाख कर दी. प्राइमरी स्कूल बंद कर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं. यह कैसी नीति है?”

कांवड़ यात्रा विवाद पर सफाई

सपा नेताओं पर कांवड़ यात्रा विरोधी बयान के सवाल पर उन्होंने कहा कि “ये गलत सूचना है. हम खुद कांवड़ यात्रा में शामिल हुए. मुजफ्फरनगर में आज तक कांवड़ यात्रा पर हिंदू-मुस्लिम विवाद नहीं हुआ. वहां मुस्लिम भी फूल बरसाते हैं. ”

किसानों की हालत पर तीखा बयान

गन्ना भुगतान और प्रदूषण को लेकर हरेंद्र मलिक ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला. उन्‍होंने कहा कि “सरकार दावा करती है कि मिलों का भुगतान हो गया, जबकि बजाज शुगर मिल जैसी कंपनियों ने आज तक किसानों का बकाया नहीं दिया. मिलों का जहरीला पानी खेतों में छोड़कर लोगों को कैंसर दे रहे हैं. मुजफ्फरनगर आज कैंसर का कारखाना बन गया है. ”

नौजवान और मजदूर की पीड़ा

सपा सांसद ने कहा कि “फर्टिलाइजर–पेस्टिसाइड मिलावट से फसल बर्बाद हो रही है. शुगर मिल मजदूरों को 6,500 रुपये से ज्यादा नहीं देती जबकि वेज बोर्ड में न्यूनतम 9,200 रुपये तय है. यह खुला शोषण है. ” हरेंद्र मलिक ने कहा कि पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाजवादी पार्टी का विजन है और यूपी में यही जनता की आवाज बनेगा.

