Farrukhabad News: फर्रुखाबाद के गोताखोर; न पहचान मिली न सम्मान, गंगा की कोख में जीवन-मौत के रखवालों की रुला देने वाली कहानी

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद की गंगा नदी में बाढ़ और हादसों में मदद के लिए गोताखोर अहम रोल निभाते हैं. इसके बाद भी इन्हें सरकार की तरफ़ से आज तक कोई राहत,सम्मान या रोज़गार का भरोसा नहीं मिला.
फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की गंगा नदी में बाढ़ और हादसों का खतरा एक पुरानी वास्तविकता है. इन मुश्किल हालातों में एक समुदाय है गोताखोरों का. जो किसी की जाति, धर्म या पहचान नहीं देखता, बस मदद का हाथ बढ़ाता है. पिछले 20 सालों में इन गोताखोरों ने लगभग 20 हजार लोगों को गंगा और उसकी सहायक धाराओं से कुछ को ज़िंदा और कुछ को मृत बाहर निकाला है. बावजूद इसके,इन्हें सरकार की तरफ़ से आज तक कोई राहत,सम्मान या रोज़गार का भरोसा नहीं मिला.
पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सेवा
गोताखोरों का यह पेशा एक-दो पीढ़ियों का नहीं, बल्कि दशकों पुराना है. बचपन से ही बच्चों को नदी में तैरना, डूबे हुए लोगों को तलाशना और शवों को ढूंढना सिखाया जाता है. वे गंगा की हर लहर, उसकी धारा और उसके खतरों से वाकिफ़ हैं. जब भी कोई हादसा होता है मौसम बाढ़ का हो या कोई धार्मिक आयोजन, गोताखोर सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं.
जाति-धर्म नहीं, सिर्फ़ इंसानियत
फर्रुखाबाद के गोताखोर पीढ़ी-दर-पीढ़ी यही मानते आए हैं कि मदद के वक्त किसी की जाति या धर्म नहीं पूछी जाती. उनकी नजर में पानी में डूबा हर इंसान सबसे पहले इंसान है—फिर चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि या मजहब का हो. बाढ़ के समय सैकड़ों गांव टापू बन जाते हैं, हजारों लोग प्रभावित होते हैं. प्रशासन जहां नावों और मोटरबोट के भरोसे रहता है, वहीं असली उम्मीद होती है गोताखोरों से, जो हर जोखिम उठा कर लाश या ज़िंदा व्यक्ति ढूंढ निकालते हैं.
सरकारी बेरुखी और समाज की उम्मीद
यह दुखद है कि स्थानीय प्रशासन और सरकार ने इन जांबाज़ लोगों की कोई सुध नहीं ली. भले ही ये हर खतरे में सामने दिखाई देते हैं, लेकिन इनके लिए न तो कोई सरकारी पेंशन, आर्थिक मदद या स्वास्थ्य सेवाएं निर्धारित हैं और न ही किसी तरह का बीमा. कई परिवार गरीबी की हालत में हैं, फिर भी ये संकट के समय मदद करने से पीछे नहीं हटते.
नदी से जीवन, लेकिन पहचान की जंग
गोताखोरों का समाज जो प्रायः कमजोर वर्ग या निचली जातियों से आता है अब दोहरी जंग लड़ रहा है. नदी और मौत से लगातार मुठभेड़ करने के बावजूद. इन्हें समाज में उचित सम्मान या पहचान नहीं मिलती. प्रशासन भी मदद मांगने पर सिर्फ़ नाम पूछकर रिपोर्ट दर्ज कर लेता है, राहत का कोई इंतज़ाम, मुआवजा या नौकरियों में प्राथमिकता नहीं दी जाती.
न हीरो की तरह चमकते न शहीद की तरह याद किया जाता
फर्रुखाबाद के गोताखोर न तो ‘हीरो’ की तरह चमकते हैं, न ही ‘शहीद’ की तरह याद किए जाते हैं, पर गंगा किनारे बसे लोगों के लिए वे फ़रिश्ते हैं. इनकी कहानी गंगा की धारा जितनी पुरानी और गहरी है—बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई स्वार्थ लिए. वे उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी उनके संघर्ष और सेवा को शासन-सत्ता से भी पहचान और राहत मिलेगी, ताकि अगली पीढ़ी को सिर्फ़ मेहनत ही नहीं, सम्मान भी मिले.
