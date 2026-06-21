Add Zee Business As A Preferred Source
App

उन्नाव पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

Unnao police inspector transfer list: उन्नाव जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस विभाग में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जयप्रकाश ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से सख्त कदम उठाते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियों में अचानक बदलाव कर दिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 21, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:10 AM IST
उन्नाव पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उन्नाव पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां
Unnao News10 min ago
2
Ayodhya news14 min ago
3
Lucknow news32 min ago
4
Lucknow news53 min ago
5
Kanpur Dehat Accident1 hr ago