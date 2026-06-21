पुलिस क्षेत्राधिकारियों (सीओ) को मिली नई कमान

इस बड़े बदलाव के तहत सबसे प्रमुख और चर्चित नाम सीओ सिटी दीपक यादव का है. पिछले काफी समय से शहर की महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिम्मेदारी संभाल रहे दीपक यादव का तबादला कर दिया गया है. उन्हें अब सफीपुर इलाके का नया पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) बनाकर भेजा गया है. उनकी जगह पर शहर के पुलिस महकमे की अहम कमान अब विनी सिंह को सौंप दी गई है. विनी सिंह अब उन्नाव के नए सीओ सिटी के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे और शहरी क्षेत्र की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अहम जिम्मेदारी निभाएंगे. इसके अलावा, पुलिस विभाग में एक और महत्वपूर्ण बदलाव बांगरमऊ सर्किल को लेकर भी किया गया है. नए और युवा पुलिस अधिकारी हर्ष मोदी को बांगरमऊ सर्किल का नया प्रभार सौंपा गया है. उनके कंधों पर इस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने का बड़ा जिम्मा होगा.