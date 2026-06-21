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Unnao CO City Deepak Yadav transfer: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस विभाग में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जयप्रकाश ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से सख्त कदम उठाते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियों में अचानक बदलाव कर दिया है. इस बड़े तबादले से पुलिस महकमे में काफी हलचल है. पुलिस प्रशासन का मानना है कि यह अहम कदम जिले में अपराध पर लगाम लगाने, कार्यों में तेजी लाने और आम जनता को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उठाया गया है.
पुलिस क्षेत्राधिकारियों (सीओ) को मिली नई कमान
इस बड़े बदलाव के तहत सबसे प्रमुख और चर्चित नाम सीओ सिटी दीपक यादव का है. पिछले काफी समय से शहर की महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिम्मेदारी संभाल रहे दीपक यादव का तबादला कर दिया गया है. उन्हें अब सफीपुर इलाके का नया पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) बनाकर भेजा गया है. उनकी जगह पर शहर के पुलिस महकमे की अहम कमान अब विनी सिंह को सौंप दी गई है. विनी सिंह अब उन्नाव के नए सीओ सिटी के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे और शहरी क्षेत्र की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अहम जिम्मेदारी निभाएंगे. इसके अलावा, पुलिस विभाग में एक और महत्वपूर्ण बदलाव बांगरमऊ सर्किल को लेकर भी किया गया है. नए और युवा पुलिस अधिकारी हर्ष मोदी को बांगरमऊ सर्किल का नया प्रभार सौंपा गया है. उनके कंधों पर इस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने का बड़ा जिम्मा होगा.
सात सब इंस्पेक्टरों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने केवल उच्च पदों पर ही बदलाव नहीं किए हैं, बल्कि मैदानी स्तर पर भी कसावट लाने का पूरा प्रयास किया है. क्षेत्राधिकारियों के तबादलों के साथ-साथ जिले के सात सब इंस्पेक्टर (उपनिरीक्षक) भी इधर से उधर किए गए हैं. इन सभी पुलिस अधिकारियों को उनके मौजूदा तैनाती स्थलों से हटाकर नए थानों और पुलिस चौकियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. विभाग का कहना है कि इन सभी उपनिरीक्षकों का तबादला उनके पिछले कामकाज की पूरी समीक्षा और विभागीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. नए इलाकों में इन अधिकारियों से यह साफ उम्मीद की जा रही है कि वे आम जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान करेंगे और थाने में रुके हुए मामलों को तेजी से सुलझाएंगे.
पुलिस प्रशासन की सक्रियता और आगे का प्रभाव
उन्नाव पुलिस में किए गए इस व्यापक स्तर के फेरबदल को एसएसपी की एक सोची-समझी और बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. आमतौर पर एक ही स्थान पर लंबे समय तक तैनात अधिकारियों को बदलने से पुलिसिंग में एक नई ऊर्जा आती है और पुलिस का जनता के साथ सीधा संवाद भी काफी बेहतर होता है. प्रशासन का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी इलाके में कोई भी आपराधिक गतिविधि न पनपने पाए और लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हो. शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाने के लिए ही यह प्रशासनिक सर्जरी की गई है. नए पदों पर तैनात किए गए सभी अधिकारियों और सब इंस्पेक्टरों को तत्काल प्रभाव से अपना नया कार्यभार ग्रहण करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं.