UP में गन्ना सीजन की गूंज.. योगी सरकार का तोहफा, चीनी मिलों में शुरू हुआ पेराई का दौर

UP News: योगी सरकार द्वारा हाल ही में गन्ना किसानों को दिए गए तोहफे के बाद वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 का कार्य प्रारम्भ हो चुका है. प्रदेश की 53 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद हेतु इण्डेन्ट जारी कर दिया है.

Edited By:  Gunateet Ojha|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:09 PM IST
UP में गन्ना सीजन की गूंज.. योगी सरकार का तोहफा, चीनी मिलों में शुरू हुआ पेराई का दौर

Uttar Pradesh Sugar Mills: उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2025-26 की आधिकारिक शुरुआत हो गई है. लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और लखनऊ परिक्षेत्र की कुल 21 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है. इनमें 1 सहकारी चीनी मिल और 20 निजी चीनी मिलें शामिल हैं. इस सत्र के शुभारंभ के साथ ही प्रदेशभर में गन्ना किसानों में नई उम्मीदें जगी हैं.

योगी सरकार का तोहफा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हाल ही में किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. इस सत्र में गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है. इससे गन्ना किसानों की आय में बड़ा इजाफा होगा. सरकार का कहना है कि यह फैसला किसानों की मेहनत और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लिया गया है.

122 में से 53 मिलों ने जारी किया गन्ना इंडेंट

प्रदेश में कुल 122 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 53 ने गन्ना खरीद के लिए इंडेंट जारी कर दिया है. यानी इन मिलों ने किसानों से गन्ने की आपूर्ति के लिए तैयारी पूरी कर ली है. इसके अलावा 32 अन्य मिलें भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं और जल्द ही पेराई कार्य शुरू करेंगी. शेष 69 मिलों को भी संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं.

समय से भुगतान पर सरकार की सख्त निगरानी

गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि सभी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं. पेराई सत्र 2025-26 के तहत देय भुगतान को नियमानुसार तय समयसीमा में किसानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

किसानों को होगी गेहूं बुवाई में सुविधा

गन्ने की समय से पेराई शुरू होने से किसानों को गेहूं की समय पर बुवाई करने में आसानी होगी. खेत समय पर खाली हो जाएंगे, जिससे रबी फसलों की खेती सुचारू रूप से हो सकेगी. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि योगी सरकार का यह कदम खेती की उत्पादकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा.

सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक गूंज रही पेराई की आवाज

इस बार सबसे पहले जिन क्षेत्रों की मिलों में पेराई शुरू हुई है, उनमें सहारनपुर की 5, मेरठ की 8, मुरादाबाद की 2 और लखनऊ परिक्षेत्र की 6 चीनी मिलें शामिल हैं. इन सभी जिलों में गन्ने से भरे ट्रक और ट्रैक्टर मिलों के बाहर कतार में दिख रहे हैं. किसानों का कहना है कि मूल्य वृद्धि और समय पर भुगतान की उम्मीद से उनका आत्मविश्वास और उत्साह दोनों बढ़ा है.

सरकार का लक्ष्य: पारदर्शी और त्वरित भुगतान प्रणाली

राज्य सरकार की कोशिश है कि गन्ना मूल्य भुगतान में पारदर्शिता बनी रहे. इसके लिए ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था को और सशक्त किया जा रहा है. योगी सरकार चाहती है कि गन्ना किसान अब किसी बिचौलिए के झंझट में न फंसे और सीधे अपने खाते में भुगतान प्राप्त करें.

