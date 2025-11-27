यूपी में नशे पर अब सबसे बड़ा वार! योगी सरकार बना रही सुपर ANTF, जड़ से उखाड़े जाएंगे ड्रग नेटवर्क

UP Anti Narcotics Task Force: उत्तर प्रदेश में नशे के खिलाफ लड़ाई को और सख्त बनाने के लिए तैयारी जोरों पर है. सीएम योगी ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को पूरी तरह हाईटेक और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं. हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में सीएम ने साफ कहा कि ड्रग्स का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए फोर्स को हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने आदेश दिया कि एएनटीएफ के सभी 6 थानों और 8 यूनिटों में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, आरक्षी और तकनीकी स्टाफ की स्थायी तैनाती की व्यवस्था जल्द पूरी की जाए. यह व्यवस्था फोर्स के कामकाज को तेज और लगातार बनाएगी.

हर थाने में ट्रेनिंग से लेकर हाई-टेक उपकरणों तक व्यवस्था

सीएम योगी ने आगे कहा कि एएनटीएफ टीम को विशेष प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और उन्नत तकनीकी संसाधन दिए जाएं. इसके बाद फोर्स नशे के नेटवर्क को पकड़ने में पहले से ज्यादा प्रभावी और तेज हो सकेगी. हाईटेक उपकरणों से न सिर्फ निगरानी आसान होगी बल्कि ड्रग तस्करों की गतिविधियों पर पैनी नजर भी रखी जा सकेगी.

थानों के न्यायालय आवंटन में तेजी

सीएम योगी ने निर्देश दिया कि एएनटीएफ के सभी थानों के लिए न्यायालय आवंटन की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए. इससे मामलों की सुनवाई बिना देरी शुरू हो सकेगी और अपराधियों पर जल्द कार्रवाई संभव होगी. उन्होंने यह भी कहा कि सभी थानों के स्थायी भवन निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि फोर्स एक स्थायी ढांचे के साथ कार्य कर सके.

2023 से 2025.. बड़ी कार्रवाई, बड़े नतीजे

बैठक में बताया गया कि एएनटीएफ के गठन के बाद से कार्रवाई में काफी बढ़ोतरी हुई है. पिछले तीन वर्षों में 310 मुकदमे दर्ज, 35,313 किलो अवैध मादक पदार्थ जब्त, 883 तस्कर गिरफ्तार, जब्त माल की कीमत 343 करोड़ रुपये से अधिक थी. इससे स्पष्ट है कि फोर्स लगातार बड़े नेटवर्क पर निशाना साध रही है और प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है. समीक्षा के दौरान यह भी बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में 2,61,391 किलो अवैध ड्रग्स का निस्तारण किया गया है. इसकी अनुमानित कीमत लगभग 775 करोड़ रुपये है. सीएम ने इस प्रक्रिया को नियमित और पारदर्शी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए.

नशा सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं.. समाज की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज की भी बड़ी भूमिका है. उन्होंने कहा कि परिवार, स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन मिलकर यह सुनिश्चित करें कि नशे की लत युवाओं तक ना पहुंचे. सीएम ने साफ कहा कि ड्रग्स का अवैध व्यापार करने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब बचने की कोई जगह नहीं है.फोर्स के मजबूत बनने के बाद कार्रवाई और तेज होगी और ड्रग नेटवर्क जड़ से खत्म किए जाएंगे.