सीएम योगी के ‘कनेक्टेड यूपी’ विजन को लगे पंख, अब हर 30वां हवाई यात्री यूपी से, संख्या 60 लाख पार

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब न केवल सड़क पर, बल्कि आसमान में भी विकास की उड़ान भर रहा है. राज्य की हवाई कनेक्टिविटी और यात्री संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे प्रदेश अब भारत की हवाई ग्रोथ स्टोरी में एक अहम किरदार बन गया है.

Oct 31, 2025
UP Aviation Growth: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने हवाई विकास की दिशा में ऐतिहासिक छलांग लगाई है. अब राज्य न केवल सड़कों से बल्कि आसमान से भी देश के हर हिस्से से तेजी से जुड़ रहा है. अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच प्रदेश के हवाई अड्डों से 60 लाख से ज्यादा यात्रियों ने उड़ान भरी. यह संख्या पिछले साल की तुलना में 14.6% अधिक है. देश के कुल हवाई यातायात में यूपी की हिस्सेदारी 3.52% तक पहुंच गई है. इसका मतलब है कि अब भारत का हर 30वां यात्री उत्तर प्रदेश से यात्रा कर रहा है.

2017 से अब तक दोगुनी से ज्यादा हुई हवाई यात्रा

साल 2016-17 में जहां यूपी के हवाई अड्डों से 59.97 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी. वहीं 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 142.28 लाख पहुंच गई. इनमें 129.29 लाख घरेलू और 12.99 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्री शामिल रहे. इस दौरान यूपी की हवाई यात्रा में 10.1% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई. कोविड के समय यह संख्या 48.35 लाख तक गिर गई थी. लेकिन दो साल में ही यूपी ने सबसे तेज रिकवरी दिखाई. 2024-25 में यात्रियों की संख्या में 25.9% की वृद्धि दर्ज की गई. घरेलू यात्रियों में 15.7% और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में 4.3% की बढ़ोतरी हुई है.

अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी बने यूपी के हवाई इंजन

प्रदेश की हवाई ग्रोथ में कई शहरों का बड़ा योगदान है. वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और अयोध्या ने इस वृद्धि को नई ऊंचाई दी है. अयोध्या एयरपोर्ट पर 2023-24 में जहां 2 लाख यात्री थे. वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 11 लाख से ज्यादा पहुंच गया. प्रयागराज एयरपोर्ट पर 6 लाख से बढ़कर 10.77 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी. वाराणसी एयरपोर्ट ने 30 लाख से 40 लाख का आंकड़ा पार किया. गोरखपुर एयरपोर्ट पर 6.8 लाख से बढ़कर 8.67 लाख यात्रियों ने सफर किया. लखनऊ एयरपोर्ट ने भी 4.1% की वृद्धि दर्ज की. धार्मिक पर्यटन, व्यापार और शिक्षा केंद्रों से जुड़ी उड़ानों ने इन शहरों को हवाई विकास का नया केंद्र बना दिया है.

एयर कार्गो बना कारोबार का हब

केवल यात्री ही नहीं बल्कि मालवाहक हवाई ट्रैफिक में भी यूपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. 2016-17 से 2024-25 तक राज्य के एयर कार्गो में 19.1% की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है. यह 5.89 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 28.36 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया. लखनऊ एयरपोर्ट ने 22,099 मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया. वाराणसी में 27.7% और प्रयागराज में 50% की वृद्धि हुई. कानपुर में 165% और आगरा में 247% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की गई. इससे साफ है कि अब यूपी के औद्योगिक शहर अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन रहे हैं.

जेवर एयरपोर्ट से बदलेगी तस्वीर

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट के शुरू होते ही यूपी की हवाई तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी. यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने की राह पर है. यहां से देश और विदेश के यात्रियों को सीधी उड़ानों की सुविधा मिलेगी. साथ ही दिल्ली और पश्चिमी यूपी के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का नया रास्ता खुलेगा.

योगी सरकार का विजन ‘कनेक्टेड यूपी, समृद्ध यूपी’

उत्तर प्रदेश सिविल एविएशन विभाग के निदेशक ईशान प्रताप सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है कि राज्य के हर जिले को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए. इससे पर्यटन, रोजगार और निवेश को नई दिशा मिलेगी. अयोध्या-कुशीनगर और जेवर जैसे नए एयरपोर्ट इस सोच के प्रतीक हैं. आने वाले समय में यूपी न सिर्फ उड़ान का केंद्र बनेगा बल्कि भारत की एयर इकोनॉमी को भी नई ऊंचाई देगा.

UP News

