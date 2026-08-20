UP Board Big Reform: CBSE की तर्ज पर यूपी बोर्ड, JEE-NEET और CUET की राह होगी आसान; समझिए 80:20 का पूरा गणित

राज्य चुनें
UP Board 12th New Pattern: यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा में रटने का दौर अब खत्म होने जा रहा है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) अपने दशकों पुराने पारंपरिक परीक्षा ढांचे को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)-2023 और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (परख) की सिफारिशों के तहत 12वीं (इंटरमीडिएट) के परीक्षा पैटर्न में बड़ा फेरबदल किया जा रहा है.
यूपी में 12वीं का नया परीक्षा मॉडल
अब तक केवल विषयों की परिभाषाएं और उत्तर रटकर अच्छे अंक लाने वाले छात्रों के लिए राह थोड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाली है. नया पैटर्न रटने के बजाय समझ, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आधारित होगा. आइए, 12वीं के इस नए परीक्षा मॉडल, इसके पुराने और नए ढांचे के अंतर और छात्रों पर इसके प्रभाव को समझते हैं...
परीक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव: पहले और अब की तुलना
अब तक यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में विषयों को दो अलग-अलग कैटेगरी-प्रायोगिक (Practical) और गैर-प्रायोगिक (Non-Practical) में बांटकर अलग-अलग अंकों पर मूल्यांकन किया जाता था. नए पैटर्न में इस विषमता को खत्म कर सभी विषयों को एक समान 80:20 के अनुपात में ला दिया गया है.
हर विषय का कुल मूल्यांकन पहले की तरह 100 अंकों का ही रहेगा, लेकिन अंकों के मिलने का जरिया और तरीका पूरी तरह बदल जाएगा.
क्या हैं नए पैटर्न की चार खासियत?
1. शॉर्टकट और सिलेक्टेड स्टडी का अंत: पुराने समय में स्टूडेंट पिछले 5 सालों के प्रश्नपत्रों से केवल चुनिंदा (Selectives) प्रश्न या चैप्टर्स पढ़कर 70-80% अंक ले आते थे. नए ब्लूप्रिंट के मुताबिक, अब सिलेबस की हर यूनिट से सवाल पूछना अनिवार्य होगा. कोई भी चैप्टर छोड़ना जोखिम भरा होगा.
2. 35 फीसदी अनुप्रयोग आधारित (Application-Based) प्रश्न: राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र 'परख' के मानकों के तहत प्रश्नपत्र में लगभग 35 प्रतिशत प्रश्न सीधे परिभाषा पूछने वाले नहीं होंगे. इनमें केस-स्टडी, कारण-प्रभाव (Reasoning), चित्र/ग्राफ आधारित और व्यावहारिक समस्याओं से जुड़े सवाल होंगे.
3. सालभर के प्रदर्शन पर मिलेंगे अंक: गैर-प्रायोगिक विषयों में जोड़े गए 20 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) में प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, क्लास टेस्ट, उपस्थिति और एक्स्ट्रा-करिकुलर गतिविधियों के आधार पर अंक दिए जाएंगे.
4. सीबीएसई और राष्ट्रीय बोर्डों से बराबरी: अब यूपी बोर्ड का सिलेबस और असेसमेंट स्टाइल पूरी तरह सीबीएसई के बराबर हो जाएगा, जिससे प्रदेश के स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबरी का मौका मिलेगा.
छात्रों के लिए कैसा होगा नया सिस्टम?
1. स्कोरिंग का बढ़ेगा मौका: पहले हिंदी, गणित, अंग्रेजी जैसे गैर-प्रायोगिक विषयों में पूरे 100 अंकों की लिखित परीक्षा का दबाव रहता था. अब 20 अंक स्कूल स्तर के आंतरिक मूल्यांकन से मिलेंगे, जिससे कुल प्रतिशत (Overall Percentage) में सुधार करना आसान हो जाएगा.
2. रटने का तनाव खत्म: अब पूरे-पूरे पन्ने के लंबे उत्तर रटने के बजाय विषय की मूलभूत समझ (Conceptual Clarity) होने पर भी छात्र अपनी भाषा में बेहतर उत्तर लिख सकेंगे.
3. पूरा सिलेबस पढ़ना अनिवार्य: अब छात्र किसी चैप्टर को 'ऑप्शनल' मानकर छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर यूनिट से सवाल आना तय है.
4. साइंस के छात्रों के लिए थ्योरी की चुनौती: भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान जैसे विषयों में थ्योरी का पेपर 70 से बढ़कर 80 अंकों का हो गया है. यानी अब लिखित परीक्षा में अधिक गहराई और सटीकता से लिखना होगा.
क्या है यूपी बोर्ड का मानना?
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स जैसे विषयों के नए सैंपल प्रश्नपत्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIERT) के एक्सपर्ट्स ने तैयार किए हैं. इनका उद्देश्य ऐसा बैलेंस्ड प्रश्नपत्र बनाना है, जिसमें सब्जेक्ट मैटर, कठिनाई का लेवल और प्रश्नों के प्रकार का सही संतुलन हो. यूपी बोर्ड का मानना है कि नए पैटर्न से स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो पाएगी और पढ़ाई केवल याद करने तक सीमित नहीं रहेगी.
यूपी बोर्ड में पहले ज्ञान (20%), बोध (30%), एप्लिकेशन बेस्ड (30%) और कौशल (20%) के चार बिन्दुओं के आधार पर प्रश्नपत्र तैयार किया जाता था और मूल्यांकन होता था, लेकिन अब नए प्रश्नपत्र के माध्यम से ज्ञान (17.5%), बोध (17.5%), अनुप्रयोग (35%), विश्लेषण (22%), मूल्यांकन (4%) और सृजन (4%) छह मानकों के आधार पर स्टूडेंट्स को परखा जाएगा.
जानिए कितना होगा प्रतियोगी परीक्षाओं पर असर?
अब तक यूपी बोर्ड के छात्रों को 12वीं पास करने के बाद अचानक JEE (इंजीनियरिंग), NEET (मेडिकल) या CUET (सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन) की तैयारी में काफी कठिनाई आती थी, क्योंकि ये नेशनल लेवल परीक्षाएं पूरी तरह कॉन्सेप्ट और एप्लिकेशन्स पर आधारित होती हैं. नए पैटर्न से यूपी बोर्ड के छात्र 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के दौरान ही एनालिटिकल थिंकिंग (विश्लेषणात्मक सोच) के अभ्यस्त हो जाएंगे. इससे उन्हें अलग से कोचिंग पर निर्भर रहने के बजाय स्कूल की पढ़ाई से ही राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में सीधी बढ़त मिलेगी.
'शॉर्टकट विद्या' पर पूरी तरह ब्रेक
सीधे शब्दों में कहें तो यूपी बोर्ड का यह नया 80:20 वाला फॉर्मूला सिर्फ परीक्षा लेने का तरीका बदलना भर नहीं है, बल्कि यह बच्चों के पढ़ने और समझने के ढर्रे को ही पूरी तरह बदलने की एक बड़ी कोशिश है. अब तक होता था कि बहुत से छात्र सालभर पढ़ाई से दूर रहते थे और परीक्षा से ठीक दो महीने पहले कुंजी या सीरीज रटकर किसी तरह पासिंग मार्क्स ले आते थे, लेकिन नए पैटर्न के आने से अब इस 'शॉर्टकट विद्या' पर पूरी तरह ब्रेक लग जाएगा. अब अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाने हैं, तो क्लास में हाजिरी से लेकर हर चैप्टर की गहराई को समझना और स्कूल की गतिविधियों में हिस्सा लेना बेहद जरूरी होगा.
करियर के लिए बेहद सराहनीय कदम
हाईस्कूल में यह प्रयोग पहले ही सफल रहा है, और अब इंटरमीडिएट में इसे लागू करने से यूपी बोर्ड के बच्चों का वह डर खत्म होगा जो उन्हें CBSE या ICSE बोर्ड के बच्चों के सामने होता था. जब छात्र हर यूनिट को समझकर पढ़ेंगे, तो JEE, NEET और CUET जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वे किसी से पीछे नहीं रहेंगे. कुल मिलाकर, यह बदलाव छात्रों को सिर्फ कागजी नंबर दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें असल जिंदगी और आगे के करियर के लिए व्यावहारिक रूप से तैयार करने की दिशा में एक बेहद सराहनीय कदम है.
हालांकि, अब देखने वाली बात यह होगी कि यूपी बोर्ड प्रशासन इस नए सिलेबस और सैंपल पेपर्स के आधार पर शिक्षकों और छात्रों को नए पैटर्न के लिए कितनी जल्दी और सुचारू रूप से ढाल पाता है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.