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UP Board Big Reform: CBSE की तर्ज पर यूपी बोर्ड, JEE-NEET और CUET की राह होगी आसान; समझिए 80:20 का पूरा गणित

UP Board 12th New Pattern: उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के जरूरी खबर है. अब 12वीं बोर्ड परीक्षा सिर्फ रटकर याद करने से आप पास नहीं कर पाएंगे. इंटरमीडिएट परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी है. नए सिस्टम के तहत न सिर्फ पास होना आसान नहीं होगा, बल्कि टॉप करना भी बदल जाएगा. ऐसे में 12वीं के इस नए परीक्षा मॉडल, इसके पुराने और नए ढांचे के अंतर और छात्रों पर इसके प्रभाव को जानिए...

Written ByPooja Singh
Published: Aug 20, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:47 PM IST
UP Board Big Reform: CBSE की तर्ज पर यूपी बोर्ड, JEE-NEET और CUET की राह होगी आसान; समझिए 80:20 का पूरा गणित
Image Credit: UP Board 12th New Pattern

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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