UP Board Big Reform: CBSE की तर्ज पर यूपी बोर्ड, JEE-NEET और CUET की राह होगी आसान; समझिए 80:20 का पूरा गणित

'शॉर्टकट विद्या' पर पूरी तरह ब्रेक

सीधे शब्दों में कहें तो यूपी बोर्ड का यह नया 80:20 वाला फॉर्मूला सिर्फ परीक्षा लेने का तरीका बदलना भर नहीं है, बल्कि यह बच्चों के पढ़ने और समझने के ढर्रे को ही पूरी तरह बदलने की एक बड़ी कोशिश है. अब तक होता था कि बहुत से छात्र सालभर पढ़ाई से दूर रहते थे और परीक्षा से ठीक दो महीने पहले कुंजी या सीरीज रटकर किसी तरह पासिंग मार्क्स ले आते थे, लेकिन नए पैटर्न के आने से अब इस 'शॉर्टकट विद्या' पर पूरी तरह ब्रेक लग जाएगा. अब अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाने हैं, तो क्लास में हाजिरी से लेकर हर चैप्टर की गहराई को समझना और स्कूल की गतिविधियों में हिस्सा लेना बेहद जरूरी होगा.