नवजातों के लिए मजबूत हुआ सुरक्षा कवच, यूपी में सुधरे स्वास्थ्य के आंकड़े

UP Child Mortality Rate: उत्तर प्रदेश से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में नवजात शिशुओं से लेकर पांच साल तक की उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है. यह सिर्फ आंकड़ों में बदलाव नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए राहत की खबर है जिनके बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और समय पर इलाज मिल पा रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार, डॉक्टरों और नर्सों का प्रशिक्षण, नियमित टीकाकरण और नवजात देखभाल की बेहतर व्यवस्था ने इस सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

एसआरएस रिपोर्ट में दिखा सुधार

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में बच्चों की मृत्यु दर के कई महत्वपूर्ण संकेतकों में सुधार दर्ज किया गया है. रिपोर्ट बताती है कि नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) 26 से घटकर 25 हो गई है. वहीं शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 37 से घटकर 35 पर पहुंच गई है. पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर भी 42 से घटकर 41 रह गई है. यह आंकड़े प्रति 1000 बच्चों के आधार पर तैयार किए गए हैं. विशेषज्ञों के अनुसार भले ही यह गिरावट छोटी दिखाई दे लेकिन जनसंख्या के लिहाज से इसका प्रभाव काफी बड़ा है और इससे हजारों बच्चों की जिंदगी बचाने में मदद मिलती है.

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नवजातों की देखभाल पर बढ़ा विशेष ध्यान

स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि नवजात शिशु के जीवन के शुरुआती घंटे और शुरुआती दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. इसी अवधि में अधिकांश जोखिम पैदा होते हैं. पिछले कुछ वर्षों में अस्पतालों में नवजात देखभाल को लेकर कई नई व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं. बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने पर सीपैप मशीनों का इस्तेमाल, जन्म के तुरंत बाद मां और बच्चे को साथ रखने की व्यवस्था तथा विशेष निगरानी ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं.

कंगारू मदर केयर बनी बड़ी मदद

नवजात शिशुओं, खासकर कम वजन वाले बच्चों की देखभाल के लिए कंगारू मदर केयर पद्धति काफी प्रभावी साबित हो रही है. इस प्रक्रिया में बच्चे को मां के सीने से लगाकर रखा जाता है, जिससे उसका शरीर गर्म रहता है और उसकी स्थिति तेजी से सुधरती है. डॉक्टरों का कहना है कि इससे बच्चे का वजन बढ़ने में मदद मिलती है और संक्रमण का खतरा भी कम होता है. यही वजह है कि प्रदेश के कई अस्पतालों में इस व्यवस्था को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है.

मिल्क बैंक और टीकाकरण ने भी निभाई अहम भूमिका

विशेषज्ञों के मुताबिक नवजात बच्चों के लिए मां का दूध सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है. जिन परिस्थितियों में मां बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, वहां मिल्क बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके साथ ही नियमित टीकाकरण अभियान भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद कर रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा गांव-गांव और शहरी क्षेत्रों में लगातार टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं.

डॉक्टरों और नर्सों को मिला विशेष प्रशिक्षण

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शालिनी त्रिपाठी के अनुसार, स्वास्थ्य केंद्रों और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ने से बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है. पिछले कुछ वर्षों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लेकर जिला महिला अस्पतालों तक डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों को लगातार प्रशिक्षण दिया गया है. इससे नवजात शिशुओं की समस्याओं की पहचान और इलाज पहले से ज्यादा प्रभावी हुआ है.

संक्रमण रोकने पर भी दिया गया जोर

पहले नवजात बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण संक्रमण भी होता था. अब अस्पतालों में स्वच्छता को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है. डॉक्टरों और नर्सों को शिशु के संपर्क में आने से पहले हाथों की सफाई सुनिश्चित करने, प्रसव कक्ष को स्वच्छ रखने और नवजात की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को पूरी तरह साफ रखने के निर्देश दिए जाते हैं. स्वच्छ वातावरण और संक्रमण नियंत्रण के इन प्रयासों का सीधा असर बच्चों की सुरक्षा पर पड़ा है.

जन्म के बाद पहले 48 घंटे अब भी सबसे बड़ी चुनौती

हालांकि आंकड़ों में सुधार जरूर हुआ है लेकिन अभी भी काफी काम किया जाना बाकी है. खासकर जन्म के बाद के पहले 48 घंटे नवजात के लिए सबसे संवेदनशील माने जाते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में प्रसव के दौरान देखभाल, जन्म के तुरंत बाद उपचार और रेफरल व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत होगी. यदि इस क्षेत्र में और सुधार होता है तो नवजात मृत्यु दर में और तेजी से कमी लाई जा सकती है.

उम्मीदों को मजबूत कर रहे हैं आंकड़े

ताजा रिपोर्ट यह संकेत देती है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार हो रहे सुधार का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है. अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी, आधुनिक उपकरण, नियमित टीकाकरण और संक्रमण नियंत्रण जैसे कदम बच्चों की जान बचाने में मददगार साबित हो रहे हैं.