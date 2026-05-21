जींस-टीशर्ट पर लगेगी रोक? विश्वविद्यालयों में लागू होगा नया ड्रेस नियम

UP College Dress Code: उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अब छात्रों को तय ड्रेस कोड में आना होगा. योगी सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुशासन और समानता बढ़ाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री Yogendra Upadhyay ने बताया कि राज्यपाल Anandiben Patel के निर्देश पर अब सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे छात्रों के बीच बराबरी की भावना मजबूत होगी और पढ़ाई का माहौल बेहतर बनेगा.

पहनावे से नहीं दिखेगा अमीरी-गरीबी का फर्क

सरकार का मानना है कि कई बार छात्रों के कपड़े उनके आर्थिक हालात को दिखाने लगते हैं. इससे कुछ छात्रों में हीन भावना पैदा होती है, जबकि कुछ खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं. उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय ऐसे स्थान होने चाहिए जहां सभी छात्र खुद को बराबर महसूस करें. ड्रेस कोड लागू होने से अमीर-गरीब का फर्क कम नजर आएगा और सभी छात्र एक समान माहौल में पढ़ाई कर सकेंगे.

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अनुशासन और पढ़ाई पर रहेगा ज्यादा ध्यान

सरकार का कहना है कि ड्रेस कोड सिर्फ कपड़ों का नियम नहीं होगा, बल्कि इसका मकसद शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और सकारात्मक माहौल तैयार करना भी है. अक्सर देखा जाता है कि कॉलेजों में फैशन और अलग-अलग पहनावे को लेकर चर्चा ज्यादा होती है. लेकिन एक जैसी ड्रेस होने से छात्रों का ध्यान पढ़ाई और अपने व्यक्तित्व विकास पर ज्यादा रहेगा. सरकार का मानना है कि इससे कॉलेजों का माहौल और व्यवस्थित बनेगा.

शिक्षा के साथ संस्कार पर भी जोर

योगी सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रही है. सरकार का फोकस सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों में अनुशासन, संस्कार और सामाजिक समरसता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है. उच्च शिक्षा मंत्री Yogendra Upadhyay ने कहा कि ड्रेस कोड छात्रों में एकरूपता की भावना पैदा करेगा. इससे सामाजिक भेदभाव कम होगा और सभी छात्र खुद को एक जैसा महसूस करेंगे.

विश्वविद्यालयों में बनेगा बेहतर माहौल

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल और बेहतर होगा. एक जैसी ड्रेस से छात्रों में अनुशासन बढ़ेगा और संस्थानों की पहचान भी मजबूत होगी. इसके साथ ही शिक्षकों और अभिभावकों को भी उम्मीद है कि इससे छात्रों में जिम्मेदारी और गंभीरता की भावना बढ़ेगी.

नई शिक्षा व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा यूपी

उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से शिक्षा व्यवस्था में लगातार बदलाव कर रही है. कहीं स्मार्ट क्लास शुरू हो रही हैं तो कहीं डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है. अब ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी को भी उसी बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है. सरकार का मानना है कि आधुनिक शिक्षा के साथ अनुशासन और संस्कार भी जरूरी हैं.

छात्रों और अभिभावकों में शुरू हुई चर्चा

सरकार के इस फैसले को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच चर्चा शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे अच्छा कदम बता रहे हैं, क्योंकि इससे बराबरी और अनुशासन बढ़ेगा. वहीं कुछ छात्रों का मानना है कि कॉलेजों में अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी भी होनी चाहिए. हालांकि सरकार का साफ कहना है कि यह फैसला छात्रों के बेहतर माहौल और समानता को ध्यान में रखकर लिया गया है.