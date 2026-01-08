Advertisement
UP Diwas 2026: लखनऊ से लंदन तक बजेगा UP का डंका, यूपी दिवस-2026 होगा ऐतिहासिक, सीएम योगी का बड़ा विजन

UP News: उत्तर प्रदेश की स्थापना की स्मृति में मनाया जाने वाला उत्तर प्रदेश दिवस-2026 इस बार पहले से कहीं अधिक भव्य और व्यापक रूप में आयोजित होने जा रहा है.

Edited By:  Gunateet Ojha|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:16 PM IST
UP Diwas 2026: उत्तर प्रदेश की स्थापना की स्मृति में मनाया जाने वाला उत्तर प्रदेश दिवस-2026 इस बार पहले से कहीं अधिक भव्य और व्यापक रूप में आयोजित होने जा रहा है. सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि 24 से 26 जनवरी 2026 तक चलने वाले तीन दिवसीय इस आयोजन को केवल लखनऊ तक सीमित न रखा जाए बल्कि इसे प्रदेश के हर जिले और देश के सभी राजभवनों और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों तक ले जाया जाए.

राजभवनों और दूतावासों में भी होंगे कार्यक्रम

उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के नागरिक देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में रहकर अपनी पहचान बना चुके हैं. ऐसे में यूपी दिवस को प्रवासी उत्तर प्रदेशवासियों से जुड़ने का माध्यम बनाया जाए. सभी राजभवनों में यूपी दिवस के आयोजन होंगे.. जहां प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंचकर प्रवासी यूपीवासियों से संवाद करेंगे. इसके साथ ही विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के जरिए भी यूपी दिवस मनाने की योजना है ताकि वैश्विक मंच पर प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक ताकत दिखाई जा सके.

सिर्फ उत्सव नहीं.. यूपी की पहचान का मंच

सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि यूपी दिवस केवल औपचारिक उत्सव नहीं बल्कि यह उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक चेतना, आर्थिक शक्ति और विकास यात्रा को प्रभावी तरीके से दुनिया के सामने रखने का अवसर है. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आयोजन गरिमामय, व्यवस्थित और नवाचार से भरपूर हों ताकि आम जनता की भागीदारी अधिक से अधिक हो.

जिले से राजधानी तक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं

यूपी दिवस के मौके पर जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर गायन, नृत्य, वादन और नाट्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा.हर जिले में उस जनपद की विकास यात्रा पर आधारित विशेष फिल्म भी दिखाई जाएगी, जिससे लोगों को अपने जिले की प्रगति का एहसास हो सके. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और माटी कला बोर्ड सम्मान दिए जाएंगे. उद्यमी, किसान, खिलाड़ी, महिलाएं, चिकित्सक, वैज्ञानिक और अन्य उत्कृष्ट नागरिकों को सम्मानित कर यह संदेश दिया जाएगा कि प्रदेश अपनी प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान करना जानता है.

इतिहास और संस्कृति होगी जीवंत

यूपी की ऐतिहासिक चेतना को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभभाई पटेल, आनंद मठ-वंदे मातरम् और अहिल्याबाई होल्कर जैसे विषयों पर नाट्य मंचन किए जाएंगे. भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष प्रस्तुति भी दी जाएगी. भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ थीम पर नृत्य-नाटिकाएं प्रस्तुत करेंगे. युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी को आयोजन की आत्मा बनाया जाएगा.

आधुनिक तकनीक से दिखेगी यूपी की झलक

इस बार यूपी दिवस में 3D और फाइबर मॉडल, वर्चुअल रियलिटी, 360 डिग्री टूर, लघु फिल्में, क्विज प्रतियोगिताएं और फोटो प्रदर्शनी भी होंगी. जिससे प्रदेश की संस्कृति और विकास को आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया जा सके. यूपी दिवस को जनउत्सव बनाने के लिए ओपन माइक, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली थियेटर, रंगोली, पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता, पाक-कला प्रतियोगिता और कला ग्राम जैसे आयोजन होंगे. आगरा, बनारस, लखनऊ, रामपुर, हरिहरपुर और किराना जैसे प्रतिष्ठित संगीत घरानों की प्रस्तुतियां भी आयोजन की शोभा बढ़ाएंगी.

स्मरणीय बनेगा यूपी दिवस-2026

सीएम योगी ने कहा कि यूपी दिवस-2026 प्रदेश की पहचान, आत्मगौरव और विकास यात्रा का प्रतीक बने. सभी कार्यक्रम समयबद्ध समन्वित और उच्च गुणवत्ता के हों ताकि यह आयोजन लंबे समय तक याद रखा जाए.

