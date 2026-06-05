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योगी सरकार की नई रणनीति लाई रंग, आबकारी विभाग की कमाई में 8.85% की बढ़ोतरी

UP News: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में आबकारी विभाग लगातार रिकॉर्ड बना रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती दो महीनों में ही विभाग ने 10,635.69 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाकर बड़ा आंकड़ा हासिल किया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Jun 05, 2026, 09:07 PM IST
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योगी सरकार की नई रणनीति लाई रंग, आबकारी विभाग की कमाई में 8.85% की बढ़ोतरी

UP News: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में आबकारी विभाग लगातार रिकॉर्ड बना रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती दो महीनों में ही विभाग ने 10,635.69 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाकर बड़ा आंकड़ा हासिल किया है. सरकार का कहना है कि पारदर्शी नीति, तकनीकी निगरानी और सख्त कार्रवाई की वजह से यह सफलता मिली है. अप्रैल और मई महीने में मिले इस राजस्व ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है. विभाग के मुताबिक सिर्फ अप्रैल महीने में करीब 5,248 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था जबकि मई में यह आंकड़ा बढ़कर 5,387.63 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. सरकार इसे प्रभावी आबकारी नीति और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था का नतीजा बता रही है.

मई महीने में बढ़ा राजस्व

मई 2026 के आंकड़े बताते हैं कि आबकारी विभाग ने सिर्फ कमाई के मामले में ही नहीं, बल्कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में भी तेजी दिखाई है. विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में मई महीने के दौरान 9,898 केस दर्ज किए गए. इस दौरान करीब 2.29 लाख लीटर अवैध शराब बरामद की गई. साथ ही अवैध शराब के कारोबार में शामिल 1,564 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें से 298 आरोपियों को जेल भी भेजा गया है. इतना ही नहीं, शराब तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 12 वाहनों को भी जब्त किया गया. अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

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नई व्यवस्था से रुका राजस्व का रिसाव

सरकार का दावा है कि आबकारी विभाग में लागू की गई नई व्यवस्थाओं का सीधा असर राजस्व संग्रह पर दिखाई दे रहा है. पहले जहां राजस्व रिसाव की शिकायतें सामने आती थीं, वहीं अब तकनीकी निगरानी और डिजिटल सिस्टम के जरिए इस पर काफी हद तक रोक लगाई गई है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शराब बिक्री और लाइसेंस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाई गई है. इससे न सिर्फ सरकारी आय में इजाफा हुआ है, बल्कि विभागीय जवाबदेही भी मजबूत हुई है. सरकार का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और बेहतर मॉनिटरिंग की वजह से राजस्व लगातार बढ़ रहा है.

मंत्री नितिन अग्रवाल ने गिनाईं उपलब्धियां

आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने विभाग की उपलब्धियों को योगी सरकार की सुशासन नीति का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति का असर अब अलग-अलग विभागों में साफ दिखाई दे रहा है. नितिन अग्रवाल के मुताबिक आबकारी विभाग की यह सफलता सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे प्रदेश की आर्थिक ताकत भी बढ़ी है. उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ अवैध कारोबार पर लगाम लगाने पर भी है. मंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में विभाग और बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी में है.

पिछले साल से 865 करोड़ रुपये ज्यादा कमाई

आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में विभाग ने पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की समान अवधि में विभाग को 9,770.68 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था. लेकिन इस बार मई 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 10,635.69 करोड़ रुपये पहुंच गया. यानी पिछले साल की तुलना में 865.01 करोड़ रुपये ज्यादा राजस्व मिला है. अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो विभाग ने 8.85 प्रतिशत की प्रभावशाली बढ़ोतरी दर्ज की है. अधिकारियों का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो इस साल आबकारी विभाग पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है.

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