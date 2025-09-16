गरीबों के लिए यूपी सरकार की बड़ी पहल: 22.50 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, 17 नगर निगमों में शुरू होगी ‘अन्नपूर्णा रसोई’ योजना

Annapurna Rasoi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगमों वाले शहरों में गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ‘अन्नपूर्णा रसोई योजना’ शुरू करने का फैसला किया है. इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और हर गरीब मजदूर को दिनभर की मेहनत के बाद भरपेट व संतुलित भोजन मिल सके.

क्या है अन्नपूर्णा रसोई योजना?

‘अन्नपूर्णा रसोई योजना’ के तहत लोगों को मात्र ₹22.50 प्रति थाली में भरपेट भोजन मिलेगा. खास बात यह है कि इस लागत का 50% हिस्सा नगर विकास विभाग वहन करेगा. यानी गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों को बेहद कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा. योजना का लक्ष्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक भोजन की गारंटी पहुंचाना है।

किन शहरों में होगी शुरुआत?

यह योजना उन सभी 17 शहरों में लागू होगी जहां नगर निगम कार्यरत हैं। इनमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर, मथुरा और अयोध्या शामिल हैं. इन शहरों में रोजाना हजारों दिहाड़ी मजदूर और कामगार काम की तलाश में पहुंचते हैं. योजना से उन्हें जेब पर भारी पड़े बिना पौष्टिक खाना मिलेगा.

थाली में क्या-क्या होगा?

अन्नपूर्णा रसोई की थाली को पौष्टिक और संतुलित बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसमें रोटी, दाल, चावल और सब्जी शामिल होंगी, ताकि लाभार्थियों को न सिर्फ पेट भरने वाला बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी मिल सके.

सरकार का लक्ष्य और फंडिंग

नगर विकास विभाग ने हर साल करीब 2.30 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए प्रत्येक रसोई केंद्र पर प्रतिदिन लगभग 1000 थालियां परोसी जाएंगी. योजना की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लागत का आधा हिस्सा नगर निगमों को देगी.

भूखमरी और कुपोषण पर लगेगा अंकुश

सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से न केवल भूखमरी और कुपोषण की समस्या कम होगी, बल्कि गरीबों और बेघरों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके साथ ही समाज में समानता और भाईचारे की भावना को भी मजबूती मिलेगी.

‘अन्नपूर्णा रसोई’ योजना को यूपी सरकार की गरीब-हितैषी नीतियों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. आने वाले समय में इसे और शहरों में विस्तार देने की योजना भी बनाई जा सकती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें.

