रंग बरसेगा पर जाम नहीं छलकेगा! होली पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें? देखें ड्राई डेज की पूरी लिस्ट

Liquor Shops Closed on Holi 2026: रंगों का त्योहार होली का खुमार चढ़ने लगा है. इस बार होली चार और पांच मार्च को मनाई जाएगी. इस बीच रमजान का पाक महीना भी चल रहा है. ऐसे में शराब के शौकीनों की होली फीकी पड़ सकती है. अगर आपभी होली का जश्न शराब के साथ मनाने की सोच रहे हैं तो पहले से ही इंतजाम कर लीजिए. होली पर शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं?..

होली पर ड्राई डे

होली पर यूपी के कई जिलों में शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है. संगमनगरी प्रयागराज में होली पर किसी तरह की हुड़दंग न हो इसलिए जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है. प्रयागराज जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जनपद में होली पर सभी प्रकार की मदिरा की दुकानें, देसी-विदेशी शराब, बीयर शॉप, मॉडल शॉप, होटल बार तथा रेस्टोरेंट बार 4 मार्च को शाम 5 बजे से 5 मार्च को दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगी.

जिला प्रशासन का आदेश

बता दें कि होली पर पूरे प्रदेश में ड्राई डे रहता है. इस साल अभी तक प्रदेश के सभी जिलों में शराब की दुकानें बंद रखने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है. हालांकि, कई जिलों में जिला प्रशासन की ओर से शराब की दुकानें बंद करने का अपने स्तर पर फैसला लिया गया है. ज्यादातर जिलों में होली के दिन शाम पांच बजे के बाद शराब की दुकानें बंद कर दी जाती हैं. मार्च में होली के अलावा कई अन्य दिनों ड्राई डे रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इन दिनों पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें

4 मार्च (बुधवार) : होली

21 मार्च (शुक्रवार): ईद-उल-फितर

26 मार्च (शुक्रवार): राम नवमी

31 मार्च (मंगलवार): महावीर जयंती

अप्रैल में इस दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

गुड फ्राइडे : 3 अप्रैल

अंबेडकर जयंती : 14 अप्रैल

मई महीने में ड्राई डे

बुद्ध पूर्णिमा : 1 मई

बकरीद : 27 मई

जुलाई में ड्राई डेज

आषाढ़ी एकादशी : 25 जुलाई

गुरु पूर्णिमा : 29 जुलाई

अगस्त में ड्राई डे

स्वतंत्रता दिवस : 15 अगस्त

ईद-ए-मिलाद

सितंबर महीने में ड्राई डे

जन्माष्टमी

गणेश चतुर्थी

अनंत चतुर्दशी

अक्टूबर:

गांधी जयंती

दशहरा

नवंबर:

दिवाली : दिल्ली-एनसीआर में

दिसंबर:

क्रिसमस : 25 दिसंबर

यह भी पढ़ें : कौन है श्मशान का ‘राजा’ जिसने दे दी चिता की आग रोकने की चेतावनी.. काशी वाली मसान की होली पर संकट क्यों?

यह भी पढ़ें : होली पर यूपी के गरीब परिवारों को तोहफा! मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, जानें पात्रता व शर्तें