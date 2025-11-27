यूपी का ‘इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट 2047’ तैयार.. निवेश, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव, यहां समझें पूरा मास्टरप्लान

Uttar Pradesh 2047: उत्तर प्रदेश को 2047 तक देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय कर चुकी योगी सरकार अब इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है. लखनऊ में आयोजित 'शेपिंग उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल फ्यूचर: स्ट्रेटेजीज फॉर विकसित भारत-2047' सम्मेलन में विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और शीर्ष अधिकारियों ने भविष्य के औद्योगिक विकास की दिशा तय की. सम्मेलन में यह स्पष्ट हुआ कि यूपी आज निवेशकों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और तेजी से उभरता हब बन चुका है.

निवेश आकर्षण और औद्योगिक भूमि पर सरकार का फोकस

राज्य परिवर्तन आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यूपी अब निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है. उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूमि आवंटन को तेज और पारदर्शी बनाया गया है. निवेश परियोजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है. मनोज सिंह के अनुसार कौशल विकास, औद्योगिक पार्कों की स्थापना और नवाचार आधारित इकोसिस्टम विकसित यूपी-2047 के तीन मजबूत स्तंभ हैं.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की बड़ी छलांग

नीतिगत सुधारों और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के चलते उद्यमिता से जुड़े अधिकांश काम आसान हो गए हैं. अनुमतियां, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और निवेश संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है. इससे उद्योगों की क्षमता और गति दोनों में वृद्धि हो रही है. अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. उन्होंने बताया कि वित्तीय स्थिति मजबूत है और पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है. युवा कार्यबल, अनुशासित प्रशासन और बेहतर नीतियां यूपी को वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभारने में मदद कर रही हैं.

विजन 2047 पूरी तरह समावेशी

एमएसएमई एवं निर्यात विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार के अनुसार विकसित यूपी-2047 का विजन डॉक्यूमेंट हर स्टेकहोल्डर की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि विनिर्माण सेक्टर जहां तेजी से आगे बढ़ रहा है. वहीं सेवा क्षेत्र की क्षमता को और मजबूत करने की जरूरत है. सभी विभागों के सामूहिक प्रयास से यूपी को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी.

एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और 12 प्रमुख क्षेत्रों में तेजी से काम

प्रमुख सचिव (नियोजन) आलोक कुमार ने बताया कि यूपी में विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क तेजी से विकसित हो रहा है. साथ ही नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तेज विस्तार हो रहा है. ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई और विनिर्माण सहित 12 प्रमुख क्षेत्रों में बड़े सुधार किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए विनिर्माण सेक्टर की अहम भूमिका होगी. नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव राजीव ठाकुर ने कहा कि यूपी रेलवे विकास का बड़ा केंद्र बन सकता है. रणनीतिक निवेश से यह सेक्टर व्यापार और उद्योग को नई रफ्तार देगा. विमानन क्षेत्र में भी यूपी लगातार ऊपर उठ रहा है. नए हवाईअड्डों के निर्माण से निवेश और कनेक्टिविटी दोनों में फायदा होगा.

खादी, हैंडलूम और टेक्सटाइल में अग्रणी है यूपी

प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने बताया कि राज्य में 536 खादी समितियां काम कर रही हैं. दरी और कालीन उत्पादन में यूपी देश में शीर्ष पर है. कच्चे माल की उपलब्धता और बड़ी संख्या में महिला बुनकरों की भागीदारी इसे आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाती है. नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक इश्तियाक अहमद ने कहा कि भारत में बनने वाले 55% मोबाइल फोन यूपी में तैयार होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि एफडीआई के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सामूहिक काम जरूरी है.

निवेश मित्र 3.0 ने बदल दिया निवेश का तरीका

इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी शशांक चौधरी ने निवेश मित्र 3.0 को निवेशकों के लिए एक बड़ा डिजिटल परिवर्तन बताया. एआई आधारित गाइडेंस, आसान नियम, बिल्डिंग बायलॉज और पूरी तरह ऑनलाइन सेवाओं ने यूपी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नए स्तर पर पहुंचा दिया है.