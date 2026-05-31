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मदरसा बोर्ड के मेधावियों को मिलेगा सम्मान, टॉप-3 छात्र-छात्राओं को दिए जाएंगे टैबलेट

UP Madrasa Board: उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की वर्ष 2026 की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. योगी सरकार ने मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का फैसला किया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 31, 2026, 04:23 PM IST
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मदरसा बोर्ड के मेधावियों को मिलेगा सम्मान, टॉप-3 छात्र-छात्राओं को दिए जाएंगे टैबलेट

UP Madrasa Board: उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की वर्ष 2026 की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. योगी सरकार ने मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का फैसला किया है. इसके लिए जून के पहले सप्ताह में राजधानी लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. जहां सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों वर्गों के टॉप-10 छात्र-छात्राओं को बुलाया जाएगा. कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा. जबकि दोनों वर्गों के शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं को टैबलेट भी प्रदान किए जाएंगे. सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को पढ़ाई में आगे बढ़ने और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने में मदद मिलेगी.

80 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने कराया था पंजीकरण

वर्ष 2026 की मदरसा बोर्ड परीक्षा में कुल 80,933 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे. इनमें से 63,211 विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया. परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद 55,788 छात्र-छात्राएं सफल घोषित किए गए. बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के बीच मेरिट सूची में स्थान बनाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. इसी उपलब्धि को सम्मान देने के लिए सरकार ने विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है.

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सेकेंडरी वर्ग के टॉपर्स को मिलेगा सम्मान

मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) परीक्षा में चंदौली के मोहम्मद वसीम ने पहला स्थान प्राप्त किया है. दूसरे स्थान पर मिर्जापुर के मोहम्मद कासिम अली रहे. जबकि गोरखपुर की शाइमा परवीन ने तीसरा स्थान हासिल किया. इन तीनों विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए टैबलेट प्रदान किए जाएंगे. इसके अलावा मेरिट सूची में शामिल अन्य छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा.

सीनियर सेकेंडरी में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

आलिम (सीनियर सेकेंडरी) वर्ग में इस बार छात्राओं का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. इस वर्ग के शीर्ष तीनों स्थानों पर छात्राओं ने कब्जा जमाया. वाराणसी की जुमी फरीन और शाइस्ता परवीन के साथ अमरोहा की उम्मुल खैर ने टॉप-3 में जगह बनाई है. इन छात्राओं को भी सम्मान समारोह में टैबलेट देकर सम्मानित किया जाएगा.

आधुनिक शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर

प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं आधुनिक शिक्षा और तकनीकी संसाधनों से जुड़ सकें. इसी उद्देश्य से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि मदरसा शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी अन्य छात्रों की तरह आधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए अपने भविष्य को बेहतर बना सकें. टैबलेट वितरण की पहल को भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं. ऐसे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है. इसी सोच के साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है.

सीसीटीवी निगरानी में हुई थीं परीक्षाएं

मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 9 फरवरी से 14 फरवरी के बीच दो पालियों में आयोजित की गई थीं. पहली पाली में मुंशी और मौलवी वर्ग की परीक्षाएं हुईं. जबकि दूसरी पाली में आलिम, अरबी और फारसी विषयों की परीक्षाएं संपन्न कराई गईं. प्रदेशभर में कुल 277 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे. इन कैमरों की निगरानी सीधे मदरसा बोर्ड मुख्यालय से की गई, जिसके चलते परीक्षाएं शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुईं.

मेधावियों का सम्मान बनेगा प्रेरणा

सरकार का मानना है कि मेधावी छात्रों को सम्मानित करने से शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनता है. इससे अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है. जून में होने वाला यह सम्मान समारोह उन छात्र-छात्राओं की मेहनत को पहचान देने का अवसर होगा. जिन्होंने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है.

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