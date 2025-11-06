Advertisement
मिट्टी से सोना गढ़ रहे कारीगर, यूपी के माटीकला मेलों में 27% ज्यादा बिक्री; 4 करोड़ से ज्यादा की बिक्री

UP Mati Kala Festival: उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित माटीकला मेलों में प्रदेश के कारीगरों व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया है.

Edited By:  Gunateet Ojha|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:10 PM IST
UP News: उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित माटीकला मेलों में प्रदेश के कारीगरों और हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस बार ₹4.20 करोड़ से अधिक की बिक्री हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब ₹91 लाख ज्यादा है. यह वृद्धि लगभग 27.7 प्रतिशत रही. माटीकला बोर्ड की यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि पारंपरिक कला अब नए दौर की अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत जगह बना रही है.

प्रदेशभर में लगे मेले.. लोगों ने जमकर की खरीदारी

बोर्ड ने इस साल तीन स्तरों पर आयोजन किए.. 10 दिवसीय माटीकला महोत्सव, 7 दिवसीय क्षेत्रीय मेले और 3 दिवसीय लघु मेले. लखनऊ के खादी भवन में आयोजित 10 दिवसीय महोत्सव में 56 दुकानों ने ₹1.22 करोड़ की बिक्री की. वहीं गोरखपुर, आगरा, कानपुर देहात और मुरादाबाद में 7 दिवसीय क्षेत्रीय मेलों के दौरान 126 दुकानों ने ₹78.84 लाख का विक्रय किया. इसके अलावा प्रदेश के 70 जिलों में 17 से 19 अक्टूबर तक चले 3 दिवसीय लघु माटीकला मेलों में 509 दुकानों के जरिए ₹2.19 करोड़ से अधिक की बिक्री दर्ज हुई. इन आंकड़ों से साफ है कि मिट्टी की कला ने अब ग्रामीण सीमाओं को पार कर शहरों के बाजारों में अपनी पहचान बना ली है.

गुणवत्ता और प्रशिक्षण बने सफलता के स्तंभ

पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 878 दुकानों से ₹3.29 करोड़ की बिक्री हुई थी. इस बार दुकानों की संख्या कुछ कम रही.. फिर भी बिक्री बढ़ी. इसका मतलब है कि उत्पादों की गुणवत्ता, प्रदर्शन और मार्केटिंग में सुधार हुआ है. माटीकला बोर्ड अब कारीगरों को आधुनिक डिजाइन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहा है ताकि उनके उत्पाद सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी जगह बना सकें.

योगी सरकार की पहल से मिली नई पहचान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरागत शिल्प और कारीगरों की उन्नति को प्राथमिकता दी है. उनके निर्देश पर प्रदेश में माटीकला बोर्ड की स्थापना की गई ताकि कारीगरों को आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुरक्षा मिल सके. सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रजापति समुदाय के कारीगरों को गांव के तालाबों से मिट्टी मुफ्त में निकालने की अनुमति दी है. इससे उत्पादन की लागत कम हुई है और माटीकला उद्योग को नई ऊर्जा मिली है. साथ ही सरकार की इस पहल ने हजारों परिवारों को आत्मनिर्भरता का नया रास्ता दिया है.

कारीगरों को मिला सीधा बाजार

खादी एवं ग्रामोद्योग माटीकला बोर्ड के महाप्रबंधक ने बताया कि योगी सरकार के समर्थन से कारीगर अब सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ पा रहे हैं. मेलों में लोगों ने मिट्टी के बर्तन, सजावटी उत्पाद और पारंपरिक हस्तशिल्प को बड़े उत्साह से खरीदा. इससे न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी हुई बल्कि ‘माटीकला’ की ब्रांड वैल्यू भी मजबूत हुई है. आने वाले वर्षों में बोर्ड का लक्ष्य है कि इन मेलों को और अधिक जिलों में आयोजित किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की मिट्टी से बनी कला राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचे.

कारीगरों की मेहनत और सरकार की सोच ने बदला माटीकला का भविष्य

योगी सरकार के सहयोग और माटीकला बोर्ड के प्रयासों से अब यह परंपरागत कला आधुनिक पहचान पा रही है. कारीगरों के लिए न सिर्फ बाजार के अवसर बढ़े हैं बल्कि उन्हें नई तकनीक और डिजाइनिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है. यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश अब ‘मिट्टी की खुशबू’ को दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है.

UP News

