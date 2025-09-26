Advertisement
Mission Shakti UP: नवरात्रि में नारी शक्ति का अनोखा रूप, 1.91 लाख बेटियों ने सीखी डिजीटल बैंकिंग और बचत की बारीकियां

 Mission Shakti UP: यूपी में चल रहे महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के लिए  ‘मिशन शक्ति’ विशेष अभियान वर्ष 2025-26 के पांचवे चरण ने गुरुवार को एक नया इतिहास रचा. 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:07 AM IST
Mission Shakti Uttar Pradesh
Mission Shakti UP: मिशन शक्ति अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 1.91 लाख छात्राओं ने बैंकों का भ्रमण किया. बैंकों का भ्रमण करने वाली छात्राओं में कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाएं रहीं. छात्राओं  को बैंकिंग प्रणाली वित्तीय सेवाओं और डिजिटल बैंकिंग की जानकारी दी गई.  स्टूडेंट्स को खाता खोलने पासबुक चेकबुक और एटीएम कार्ड के इस्तेमाल के बारे में बताया गया. बचत और निवेश योजनाओं पर  जानकारी दी गई. मिशन शक्ति पहल का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना है.

 यूपी की 1.91 लाख बालिकाओं ने किया बैंक भ्रमण
यूपी के मुख्यमंत्री योगी द्वारा 20 सितम्बर को शुभारम्भ किए गए इस चरण के अंतर्गत गुरुवार को प्रदेश भर के परिषदीय और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 की कुल 1.91 लाख बालिकाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों की विभिन्न बैंक शाखाओं का भ्रमण किया.  यह कार्यक्रम केवल एक भ्रमण नहीं रहा, बल्कि भविष्य की आत्मनिर्भर नारी शक्ति की सशक्त नींव रही, जहां छात्राओं को बैंकिंग व्यवस्था, वित्तीय सेवाओं और डिजिटल बैंकिंग की बारीकियों से रूबरू कराया गया. 

छात्राओं को दी गईं कई जानकारी
इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं को बचत, बैंकिंग प्रक्रिया और डिजिटल सेवाओं से रुबरू कराना था. छात्राओं को खाता खोलने की प्रक्रिया, पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड के उपयोग की जानकारी दी गई. छात्राओं को जमा-निकासी पर्ची भरने की पूरी जानकारी, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाओं का भी प्रत्यक्ष अनुभव कराया गया.

किन योजनाओं पर फोकस
छात्राओं के बैंकों में भम्रण के दौरान बचत और निवेश योजनाओं पर खास जोर दिया गया. जिससे छात्राएं समझ सकें कि छोटी-छोटी बचत भविष्य में बड़े लाभ का आधार बन सकती है. बैंक के अधिकारियों ने उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट और आवर्ती जमा जैसी बुनियादी निवेश योजनाओं के बारे में बताया. इसके साथ ही वित्तीय सुरक्षा और ऑनलाइन अलर्ट रहने के उपाय भी बताए, ताकि वे सुरक्षित तरीके से लेन-देन कर सकें.

प्रश्न पूछ शांत करती रहीं जिज्ञासाएं
बैंक भ्रमण के दौरान बालिकाओं में गजब का उत्साह देखा गया.  बैंक की शाखाओं में पहुंची छात्राओं ने बैंक अधिकारियों के साथ बात कर अपनी जिज्ञासाएं शान्त करती नजर आईं.  छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे तो बैंक अधिकारियीं ने भी उनके प्रश्नों का उत्तर सरल भाषा में उत्तर दिया. इस अनुभव ने न केवल उनके ज्ञान को समृद्ध किया बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाया.

बैंक भ्रमण के दौरान क्या-क्या सीखा
बचत खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है और इसमें कौन-कौन से दस्तावेज लगाए जाते हैं.  पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड का उपयोग किस तरह से किया जाता है. जमा और निकासी की पर्ची को कैसे भरते हैं और बैंकिंग लेन-देन की प्रणाली कैसे चलती जैसे जरूरी बातों की जानकारी ली. इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं कैसे काम करती हैं.  बचत और निवेश योजनाओं का महत्व और उनका दीर्घकालिक लाभ क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड और एटीएम सुरक्षा से संबंधित सावधानियां क्यों जरूरी हैं.

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बताया कि मिशन शक्ति का उद्देश्य बेटियों को ज्ञान के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की शक्ति देना है और यह पहल उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. नवरात्रि के पावन दिनों में 1.91 लाख बालिकाओं का बैंक भ्रमण के आयोजनन को केवल एक गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. यह आने वाले कल की आर्थिक महिला सशक्तिकरण यात्रा की नींव है.

 

