सहेजी जाएगी विरासत, बढ़ेगा पर्यटन.. UP के संग्रहालयों के लिए करोड़ों रुपये मंजूर

UP News: उत्तर प्रदेश अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है. इसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न संग्रहालयों और स्मारक स्थलों के विकास के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि जारी की गई है. इस फैसले से वाराणसी, फिरोजाबाद, देवरिया, लखनऊ, झांसी और कुशीनगर में चल रही कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल भवनों का निर्माण या मरम्मत करना नहीं है. कोशिश यह है कि प्रदेश की साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को आधुनिक तरीके से संरक्षित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें करीब से जान और समझ सकें.

प्रेमचंद की जन्मस्थली लमही में तेज होगा काम

वाराणसी के लमही गांव का नाम हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है. उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए यहां मुंशी प्रेमचंद स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय विकसित किया जा रहा है. संग्रहालय के अंदरूनी विकास और क्यूरेशन कार्य के लिए 2.60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इससे यहां आने वाले लोगों को प्रेमचंद के जीवन, साहित्य और उनके दौर की बेहतर जानकारी मिल सकेगी. साहित्य प्रेमियों और शोधार्थियों के लिए यह स्थान और अधिक उपयोगी बनने की उम्मीद है.

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फिरोजाबाद के ग्लास म्यूजियम को मिलेगी नई पहचान

कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद में बन रहे ग्लास म्यूजियम के विकास कार्यों को भी गति दी जा रही है. इसके क्यूरेशन कार्य के लिए 4.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. फिरोजाबाद की पहचान केवल चूड़ियों तक सीमित नहीं है. यहां का कांच उद्योग वर्षों से देश और विदेश में अपनी अलग पहचान रखता है. ग्लास म्यूजियम इस समृद्ध विरासत को एक मंच पर प्रदर्शित करेगा जहां लोग इस उद्योग के इतिहास और विकास की कहानी जान सकेंगे.

देवरिया में स्मृति स्थल के विकास को मिला बड़ा बजट

देवरिया जिले के पुरानी कचहरी परिसर में स्थित शहीद स्वर्गीय रामचंद्र विद्यार्थी स्मृति स्थल के विकास के लिए सबसे बड़ी राशि जारी की गई है. इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इस धनराशि का उपयोग स्मृति स्थल के विकास, क्यूरेशन और आंतरिक साज-सज्जा पर किया जाएगा. परियोजना पूरी होने के बाद यह स्थान जिले के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में शामिल हो सकता है.

लखनऊ संग्रहालय में बच्चों के लिए बनेंगी नई सुविधाएं

राजधानी लखनऊ स्थित राज्य संग्रहालय को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. यहां चिल्ड्रेन गैलरी, विभिन्न गतिविधियों, वर्कशॉप और लैंडस्केप विकास के लिए लगभग 1.98 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इस पहल का मकसद संग्रहालय को एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करना है जहां बच्चे इतिहास और संस्कृति को किताबों के बजाय अनुभव के माध्यम से समझ सकें. इससे संग्रहालयों के प्रति नई पीढ़ी की रुचि बढ़ने की उम्मीद है.

झांसी और कुशीनगर के संग्रहालयों को भी मिली सौगात

झांसी के राजकीय संग्रहालय के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए 3 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. वहीं कुशीनगर के राजकीय बौद्ध संग्रहालय के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. कुशीनगर बौद्ध धर्म से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है. ऐसे में संग्रहालय का विकास यहां आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बना सकता है.

लाइब्रेरी और कैफेटेरिया की भी होगी व्यवस्था

लखनऊ राज्य संग्रहालय परिसर में स्थित ओल्ड कोठी में कैफेटेरिया और नई लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 4.59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इस सुविधा से विद्यार्थियों, शोधार्थियों और पर्यटकों को एक ही परिसर में अध्ययन और अन्य जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी. इससे संग्रहालय केवल प्रदर्शनी स्थल न रहकर ज्ञान और अध्ययन का केंद्र भी बन सकेगा. राज्य संग्रहालय लखनऊ के बेसमेंट कक्षों को मजबूत बनाने और आधुनिक स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने के लिए 4.60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसके अलावा सीवर लाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट और नलकूप बोरिंग जैसे कार्यों के लिए 1.74 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. विदेशी मूर्तिकला वीथिका की मूर्तियों को संग्रहालय परिसर में नए स्थान पर प्रदर्शित करने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है. इस परियोजना पर 1.59 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और करीब 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.

पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को मिलेगा फायदा

संग्रहालयों के विकास से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी. साथ ही पर्यटन गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. जब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाता है तो पर्यटकों का अनुभव बेहतर होता है. यही वजह है कि इन परियोजनाओं को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.