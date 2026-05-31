35 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी, यूपी में शुरू हुआ हरियाली का सबसे बड़ा अभियान

UP Plantation Drive 2026: उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून के साथ हरियाली बढ़ाने की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है. प्रदेशभर में पौधरोपण महाभियान-2026 को लेकर तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं. वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने लक्ष्य तय किया है कि इस मानसून में जनसहभागिता के साथ 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे. इसके लिए पहले से ही पौधों की व्यवस्था की जा रही है और प्रदेश की 1900 से अधिक नर्सरियों में 52.44 करोड़ पौधे तैयार किए जा रहे हैं. यह अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का रूप देना है ताकि अधिक से अधिक लोग प्रकृति संरक्षण से जुड़ सकें.

नर्सरियों में तैयार हो रही पौधों की बड़ी खेप

पौधरोपण अभियान को सफल बनाने के लिए वन विभाग ने कई महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थीं. प्रदेश की विभिन्न नर्सरियों में बड़े पैमाने पर पौधे तैयार किए जा रहे हैं. इनमें इमारती लकड़ी देने वाले पौधे शामिल हैं. साथ ही फलदार पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं. इसके अलावा औषधीय पौधों और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रजातियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. विभाग का प्रयास है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के पौधे उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनका जीवित रहना और विकास बेहतर तरीके से हो सके.

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नौ साल में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए

प्रदेश में पौधरोपण अभियान कोई नई पहल नहीं है. पिछले नौ वर्षों के दौरान 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं. हर वर्ष मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इस बार भी वन विभाग सबसे अधिक पौधे लगाने वाला विभाग रहेगा. विभाग के हिस्से में 15 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए जिला स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं और स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं.

गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा हरित गलियारा

इस बार के अभियान की सबसे खास बात गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे होने वाला पौधरोपण है. करीब 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे. वन विभाग ने इसके लिए 500 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित किया है जहां 5.50 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे. एक्सप्रेसवे के प्रत्येक किलोमीटर पर हरिशंकरी पौधरोपण की योजना बनाई गई है. इसके साथ ही पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, गूलर, महुआ, आम, अर्जुन, अमलतास, कचनार और गुलमोहर जैसी प्रजातियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी. इन पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तारबंदी की जाएगी और सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा.

इस बार कई नए विशिष्ट वन भी होंगे विकसित

पौधरोपण महाभियान-2026 में केवल पौधे लगाने पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा. इस दौरान कई नए विशिष्ट वन भी विकसित किए जाएंगे. योजना के तहत महर्षि चरक औषधि वन स्थापित किए जाएंगे जहां औषधीय पौधों को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन और कपि वन जैसे विशेष थीम आधारित वन भी विकसित किए जाएंगे. इन वनों का उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि लोगों को प्रकृति और जैव विविधता के प्रति जागरूक करना भी है.

मिशन छाया और विशेष कार्यक्रमों पर रहेगा फोकस

इस अभियान में मिशन छाया को भी प्रमुख स्थान दिया गया है. इसके तहत सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक संख्या में छायादार पौधे लगाए जाएंगे ताकि आने वाले वर्षों में लोगों को गर्मी से राहत मिल सके. इसके साथ ही अविरल धारा पौधरोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा जैसे कार्यक्रम भी अभियान का हिस्सा होंगे. अलग-अलग अवसरों पर विशेष पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 15 अगस्त को वंदे मातरम वाटिका बनाई जाएगी. रक्षाबंधन के अवसर पर भाई-बहन पौधरोपण कार्यक्रम होगा. वहीं शिक्षक दिवस पर ‘एक पेड़ गुरु के नाम’ अभियान के तहत पौधे लगाए जाएंगे.

विश्व पर्यावरण दिवस पर भी होगा विशेष आयोजन

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में विशेष पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न संस्थाओं को इसमें शामिल किया जाएगा. उद्देश्य यह है कि पौधरोपण केवल सरकारी कार्यक्रम न रह जाए बल्कि आम लोगों का भी अभियान बन सके. इसके लिए युवाओं, महिलाओं और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

जनसहभागिता बनेगी अभियान की सबसे बड़ी ताकत

पौधरोपण महाभियान-2026 की सफलता के लिए जनभागीदारी को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विभिन्न विभागों के साथ-साथ सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन, स्कूल-कॉलेज, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल भी इसमें शामिल होंगे.