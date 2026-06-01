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स्कूलों की लाइब्रेरी में पहुंचीं किताबें या नहीं? अब जिलेवार होगी पूरी जांच

UP News: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए बेहतर पठन-पाठन का माहौल तैयार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई पुस्तकों की आपूर्ति और उनके भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड का अब जिलेवार सत्यापन कराया जाएगा.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:58 PM IST
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स्कूलों की लाइब्रेरी में पहुंचीं किताबें या नहीं? अब जिलेवार होगी पूरी जांच

UP News: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए बेहतर पठन-पाठन का माहौल तैयार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई पुस्तकों की आपूर्ति और उनके भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड का अब जिलेवार सत्यापन कराया जाएगा. इसके लिए सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उपलब्ध अभिलेखों का मिलान कर प्रमाणित रिपोर्ट शासन को भेजें. इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह जानना है कि जिन विद्यालयों के लिए किताबें खरीदी गई थीं वहां तक वे सही तरीके से पहुंचीं या नहीं और भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार पूरी हुई या नहीं.

समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत खरीदी गई थीं पुस्तकें

वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत चयनित परिषदीय विद्यालयों की लाइब्रेरी के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें खरीदी गई थीं. इन पुस्तकों का मकसद बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना और उन्हें पाठ्यपुस्तकों के अलावा अतिरिक्त ज्ञान से जोड़ना था. विद्यालयों में पुस्तकालयों को मजबूत बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. बच्चों को कहानी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, साहित्य और अन्य विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि उनका बौद्धिक विकास बेहतर तरीके से हो सके.

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अब रिकॉर्ड से मिलाई जाएगी वास्तविक स्थिति

जारी निर्देशों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रकाशकों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों का स्थानीय अभिलेखों से मिलान करना होगा. इसके बाद प्रमाणित रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में यह देखा जाएगा कि कितनी पुस्तकें खरीदी गईं, कितनी विद्यालयों तक पहुंचीं और भुगतान की स्थिति क्या रही. इससे वास्तविक तस्वीर सामने आने की उम्मीद है.

संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने की कोशिश

शिक्षा क्षेत्र में खर्च होने वाली राशि का लाभ सीधे विद्यार्थियों तक पहुंचे इसके लिए संसाधनों की निगरानी को लगातार मजबूत किया जा रहा है. पुस्तकालयों के लिए खरीदी गई पुस्तकों का सत्यापन भी इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि केवल बजट जारी करना पर्याप्त नहीं होता. यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि खरीदे गए संसाधनों का उपयोग तय उद्देश्य के लिए हो रहा है या नहीं. सत्यापन प्रक्रिया से इस दिशा में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.

बच्चों में पढ़ने की आदत बढ़ाने पर जोर

शिक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि स्कूलों में मजबूत पुस्तकालय व्यवस्था बच्चों के सीखने की क्षमता को बेहतर बनाती है. जब छात्रों को पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी किताबें पढ़ने का अवसर मिलता है तो उनकी भाषा, सोचने की क्षमता और सामान्य ज्ञान में भी सुधार होता है. इसी वजह से विद्यालय पुस्तकालयों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पुस्तकें केवल अलमारियों तक सीमित न रहें बल्कि छात्र उनका नियमित उपयोग करें, इस दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है.

डेटा आधारित निगरानी व्यवस्था को मिलेगा बल

बीते कुछ वर्षों में शिक्षा विभाग में डेटा आधारित निगरानी व्यवस्था को बढ़ावा मिला है. विभिन्न योजनाओं की प्रगति को ऑनलाइन माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है और समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है. पुस्तकों की आपूर्ति और भुगतान संबंधी सत्यापन से विभाग के पास अधिक सटीक जानकारी उपलब्ध होगी. इससे भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिल सकती है.

जिलों से मांगी गई प्रमाणित रिपोर्ट

सभी जनपदों को निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. जिला स्तर पर अभिलेखों के मिलान के बाद प्रमाणित रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी. इसके आधार पर आगे की समीक्षा की जाएगी. जानकारों का कहना है कि ऐसी प्रक्रियाएं न केवल रिकॉर्ड को व्यवस्थित करती हैं बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी बढ़ाती हैं. इससे यह पता लगाना आसान हो जाता है कि किसी स्तर पर कोई कमी या विसंगति तो नहीं है.

शिक्षा संसाधनों की निगरानी होगी और मजबूत

पुस्तकों की आपूर्ति और भुगतान संबंधी विवरणों का यह सत्यापन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना जा रहा. इसका मकसद यह भी है कि शिक्षा से जुड़े संसाधनों की निगरानी और अधिक प्रभावी बनाई जा सके. यदि सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों का सही विश्लेषण किया जाता है तो भविष्य में पुस्तक वितरण, खरीद प्रक्रिया और पुस्तकालय विकास से जुड़ी योजनाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है. इससे सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्हें बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे.

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