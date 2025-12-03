खाना-पीना, कंघी.. सब कुछ बंद है', यूपी के बीएलओ की ड्यूटी या ‘चौबीसों घंटे की सजा’?

UP SIR Operation: ''खाना.. पीना.. कंघी.. सब कुछ बंद है. अब इससे ज्यादा क्या बताएं? हम लोग चौबीसों घंटे ड्यूटी में हैं. हां.. कोई फोन से तो कोई सामने से तो कोई घर पर आके.. मतलब कह रहे ना कि खाना-पीना सब चीज यही है हम लोगों का इस समय.''

24 घंटे का काम, डेडलाइन का पहाड़, लगातार फोन, जनता की नाराजगी और प्रशासन का दबाव!

और इस काम का 'इनाम'...

500 रुपये.. वह भी महीने भर का!

वाराणसी की बीएलओ प्रभा देवी (बदला हुआ नाम) जब यह लाइन बोलती हैं तो उनकी आवाज में वह थकान, वह बेबसी और वह डर साफ सुनाई देता है.. जो शायद किसी भी सरकारी कर्मचारी को नहीं झेलना चाहिए. क्या सच में यूपी का SIR इतना खूंखार है? बीएलओ क्यों डरे हुए हैं? उनकी जीवन में अचानक भूचाल सा क्यों है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए और उत्तर प्रदेश में SIR (Special Intensive Revision) ऑपरेशन की जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए हमने इस पूरी व्यवस्था को नजदीक से परखा है. इसके लिए हमने दो बीएलओ- प्रभा देवी (वाराणसी) और ज्योति (सिद्धार्थनगर) से बात की. उन्होंने अपना दर्द, अपना डर, अपना बोझ और अपनी हकीकत बिना किसी बदलाव के शब्द-दर-शब्द बयां की. जब आप इसे पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि आखिर क्यों यूपी में बीएलओ का SIR घूम रहा है....

बीएलओ की दिन-रात की जद्दोजहद.. प्रभा देवी की कहानी उन्हीं के शब्दों में..

सवाल: कैसी हैं?

जवाब: ठीक हैं.. आप बताइये

सवाल: काम बढ़ा हुआ है?

जवाब: इस पर बात मत कीजिए.. खाना, पीना, कंघी, सब कुछ बंद है. अब इससे ज्यादा क्या बताएं?

सवाल: कितना टाइम लग जाता होगा पूरा?

जवाब: हम लोग चौबीसों घंटे समय ड्यूटी में हैं.

सवाल: चौबीस घंटे?

जवाब: हां.. कोई फोन से, तो कोई सामने से, तो कोई घर पर आके मतलब कह रहे ना कि खाना पीना सब चीज यही है हम लोगों का ही समय.

सवाल: घर जाना हो रहा है कि नहीं?

जवाब: अब सर घर तो जाएंगे ही.. क्योंकि स्कूल का टाइम है, बहुत करेंगे तो चार बजे, साढ़े चार, उसके बाद तो बंद करेंगे. स्कूल में तो भाई रात को रहेंगे नहीं.

सवाल: स्कूल टाइम में ही कर रही हैं या उसके बाद भी?

जवाब: नहीं.. कह तो रहे हैं आपसे कि 8 बजे, 9 बजे रात तक.

सवाल: अच्छा यह सब फोन पर हो पा रहा है?

जवाब: फोन पर नहीं.. गार्डियन्स भी लोग घर आ रहे हैं. घर जाने पर खेती-बारी का टाइम है तो घर के लोग मिलते नहीं हैं. तो भाई अब जो जैसे खाली होता है, जाते हैं. पूरे दिन भर हम तो हम, हमारे हस्बैंड, बच्चे सभी लोग लगे हुए हैं.

सवाल: फॉर्म के बारे में क्या गफलत है?

जवाब: पहले सरकार ने दो फॉर्म बंटवा दिया. अब चलिए उसको सबमिट कीजिए. कहां से लाएंगे हम लोग? परेशानी मत पूछिये. बहुत समस्या ही समस्या है…

और… टाइम देना चाहिए था सबसे पहले सरकार को.

पहले हम लोगों से बोला फॉर्म दे देना.. आप लोग को कुछ नहीं करना है, घर पर ले जाकर दे देना है.

जनता फॉर्म उठाकर के चटनी, सलाद जिस उपयोग में आया उसको कर डाली.

सवाल: उसके बाद?

जवाब: फिर उसके बाद फॉर्म लीजिए. जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए. आज लास्ट डेट है. किसी भी कीमत पर… बीएलओ क्या करेगा? जान देगा?

सवाल: एक दिन में कितना फॉर्म भरना पड़ रहा है?

जवाब: कोई गिनती नहीं है… मिलने के ऊपर है.

सवाल: तब भी औसतन?

जवाब: 100, 120, 60, 90… जैसे मिलता है वैसे कलेक्ट करते हैं.

सवाल: एक फॉर्म में कितना टाइम लगता है?

जवाब: आधार से जन्मतिथि और माता–पिता का मिल ही नहीं रहा. बहुओं का डिटेल मिल ही नहीं रहा और गांव वाले 11–11 तारीख बोल रहे हैं… हमको तो सरकार ने 4 बताया है.

सवाल: जिम्मेदारी कब मिली?

जवाब: फॉर्म 4 को मिलने थे… हमें 12 को मिले.

सवाल: मिलना कहां से था?

जवाब: ब्लॉक से मिलने में भी लेट कराया, सूचना भी लेट मिली.

सवाल: वार्ड में कितने वोटर हैं?

जवाब: 1100 वोटर.

सवाल: अब तक कितने हो गए?

जवाब: बस 50 बाकी है. आज पूरा कर देंगे.. किसी भी कीमत पर.

सवाल: जनता को समझाने में भी समस्या?

जवाब: अरे बाप रे!

लोग पूछते हैं सरकार क्या दे रही है?

कई जगह फॉर्म भरना ही नहीं चाह रहे.

हम तीन बार जाना था… 13 बार गए.

सवाल: काम के लिए कितनी राशि?

जवाब: 500 रुपये. पूरे महीने के.

सवाल: वार्ड कितने किलोमीटर में?

जवाब: ढाई किलोमीटर.

सवाल: पैदल जाना है?

जवाब: गाड़ी तो है नहीं… दस हजार में बच्चों को पढ़ाऊंगी या खाऊंगी या गाड़ी खरीदूंगी?

सिद्धार्थनगर की बीएलओ ज्योति की कहानी- सुबह 8 से रात 9 फील्ड.. फिर 3 बजे तक ऑनलाइन!

सवाल: क्या इस समय बीएलओ की जिम्मेदारी बढ़ गई है?

जवाब: यह तो पूरी दुनिया जानती है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी है… कोई टाइम लिमिट नहीं.

सवाल: रोज कितनी देर फील्ड में?

जवाब: सुबह 8 से रात 9 तक.

घर आकर रात 2–3 बजे तक ऑनलाइन फीडिंग.

सवाल: वेतन कितना?

जवाब: कोई तय सैलरी नहीं.

पहले 6,000 सालाना मिलता था, अब 12,000.

वह भी कभी 1,000, कभी 2,000.

सवाल: क्या अधिकारियों से दबाव आता है?

जवाब: हां, कहा जाता है — “जल्दी करो, वरना सस्पेंड कर देंगे, FIR कर देंगे.”

सवाल: पारिवारिक जीवन पर असर?

जवाब: बहुत ज्यादा.

पति की तीन छुट्टियां इसलिए कराईं क्योंकि अकेले जाना मुश्किल था.

सवाल: मुस्लिम बहुल गांव में दिक्कत?

जवाब: हां, गलतफहमियां रहती हैं… पति को साथ रखना पड़ा.

सवाल: डेडलाइन क्यों बढ़ी?

जवाब: क्योंकि कई बीएलओ की मौतें हो गईं.

कोई गिरकर मर गया, किसी ने सुसाइड किया.

यूपी में 9 बीएलओ की मौत- कौन, कहां, कैसे?

3 आत्महत्या

4 हार्ट अटैक

1 ब्रेन हेमरेज

1 संदिग्ध जहर सेवन

मरने वालों का विवरण

कमलाकांत शर्मा, अलीगढ़- हार्ट अटैक

अरविंद, संभल- हार्ट अटैक, अवकाश मांगने के बाद मौत

शोभारानी, धामपुर- डायबिटीज मरीज, फॉर्म अपलोड करते वक्त तबीयत बिगड़ी

सर्वेश सिंह, मुरादाबाद- सुसाइड नोट छोड़ा.. लिखा- 'कम समय, ज्यादा टारगेट.. रात को सो नहीं पाता.'

अजय अग्रवाल, बरेली- ब्रेन हेमरेज

फतेहपुर का लेखपाल- कई छुट्टियां मांगी, नहीं मिलीं

गोंडा के शिक्षक- संदिग्ध परिस्थितियों में जहर

SIR ऑपरेशन क्या है और बीएलओ पर इतना बोझ क्यों?

-हर वोटर का दस्तावेजीकरण

-हर घर का सर्वे

-हर फॉर्म का मिलान

-गलतियां पकड़ना

-डेडलाइन में सारा डेटा ऑनलाइन अपलोड करना

बीएलओ के काम की बात करें तो उसका काम मतदाता पहचान पत्र बनवाना होता है. इनके पास बूथ की जिम्मेदारी होती है. जहां के सभी वोटर्स का वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी वह संभालता है. वह घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करता है कि वहां 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों क पहचन पत्र बना है. अगर किसी शख्स की मौत हो चुकी है या वह पलायन कर चुका है तो ऐसे लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से हटवाना भी उसके कार्यों में शामिल है. एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने में बीएलओ का काम निर्वाचन आयोग के प्रिंट हुए Enumertion Form को लेकर इन्हे घर-घर देना होता है और उनको भरवाना होता है. इसके बाद फॉर्म को लेकर ये डेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होता है. इसमें माता-पिता के नाम से लेकर फॉर्म की स्कैन कॉपी भरनी होती है. चुनाव आयोग ने इसके लिए कुछ और कर्मचारी भी लगाए गए हैं जिससे बीएलओ पर काम का लोड ना पड़े. लेकिन फिर भी कर्मचारियों के पास ज्यादा काम होने पर बीएलओ को भी ये काम करना होता है.

...और यह काम अध्यापक, लेखपाल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र कर रहे हैं. जिसके लिए महीने का मानदेय 500 रुपये है.

