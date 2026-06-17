अब प्रयागराज से चित्रकूट और विंध्याचल धाम जाना भी बेहद आसान हो गया है. हर शनिवार चित्रकूट के लिए विशेष टूर पैकेज चलेगा, जिसमें गुप्त गोदावरी, माता अनसूया आश्रम, स्फटिक शिला, राम दरबार, कामतानाथ मंदिर और हनुमान धारा के दर्शन कराए जाएंगे. इस पूरे पैकेज का किराया सिर्फ 1000 रुपये रखा गया है. वहीं, हर शुक्रवार प्रयागराज से विंध्याचल के लिए भी विशेष यात्रा संचालित होगी. श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी, अष्टभुजा मंदिर और काली खोह के दर्शन कर सकेंगे. इस यात्रा का किराया मात्र 600 रुपये रखा गया है, जिससे कम खर्च में बड़ी धार्मिक यात्रा पूरी हो सकेगी.