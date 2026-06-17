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UP Tourism: अगर आप लंबे समय से अयोध्या, नैमिषारण्य, चित्रकूट या विंध्याचल धाम जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन समय और यात्रा की परेशानी की वजह से नहीं जा पा रहे थे, तो अब आपके लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए धार्मिक पर्यटन को और आसान बना दिया है. अब हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार नियमित रूप से इन प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए विशेष टूर पैकेज उपलब्ध होंगे. यानी अब छुट्टियों का इंतजार खत्म, हर वीकेंड आस्था की यात्रा आपके लिए तैयार रहेगी.
'विजिट माय स्टेट' अभियान को मिला नया विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने 'विजिट माय स्टेट' अभियान को और मजबूत करते हुए पांच धार्मिक वीकेंड टूर पैकेज को नियमित कर दिया है. अब श्रद्धालु लखनऊ से अयोध्या और नैमिषारण्य, जबकि प्रयागराज से अयोध्या, चित्रकूट और विंध्याचल धाम की यात्रा हर सप्ताह तय दिनों पर आसानी से कर सकेंगे. सबसे खास बात यह है कि यह सुविधा इसी सप्ताहांत से शुरू हो रही है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगी आसान बुकिंग
यूपीएसटीडीसी ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बुकिंग प्रक्रिया भी बेहद आसान बना दी है. श्रद्धालु अपनी पसंद के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बुकिंग करा सकते हैं. समूह में यात्रा करने वालों के लिए विशेष छूट भी रखी गई है, जिससे परिवार और दोस्तों के साथ धार्मिक यात्रा करना और भी किफायती हो जाएगा.
सिर्फ दो यात्री हों, तब भी नहीं रुकेगी यात्रा
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसी वजह से यह फैसला लिया गया है कि अगर किसी टूर में केवल दो लोग भी बुकिंग कराते हैं, तब भी यात्रा रद्द नहीं होगी. यानी कम यात्रियों की वजह से किसी श्रद्धालु को निराश नहीं होना पड़ेगा.
हर शनिवार और रविवार मिलेगा अयोध्या दर्शन का मौका
लखनऊ से अयोध्या जाने वाली 'सुगम दर्शन' यात्रा अब हर शनिवार और रविवार चलेगी. सुबह होटल गोमती से यात्रा शुरू होगी और रास्ते में 1090 चौराहा तथा पॉलिटेक्निक चौराहे से भी श्रद्धालु सवार हो सकेंगे. अयोध्या पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को हनुमानगढ़ी, श्रीराम जन्मभूमि, कनक भवन, राम की पैड़ी, सरयू रिवर फ्रंट और नागेश्वरनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे. यात्रा के दौरान दोपहर के भोजन, स्थानीय गाइड और पेयजल की व्यवस्था भी रहेगी. वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस पैकेज का किराया 1500 रुपये और अन्य यात्रियों के लिए 2000 रुपये रखा गया है.
हर शुक्रवार करें नैमिषारण्य की आध्यात्मिक यात्रा
नैमिषारण्य जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बड़ी सुविधा दी गई है. अब हर शुक्रवार लखनऊ से नियमित टूर चलेगा. इस यात्रा में चक्रतीर्थ, व्यास गद्दी, दधीचि कुंड, ललिता देवी मंदिर, बालाजी मंदिर, हवन कुंड और हनुमानगढ़ी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे. वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस यात्रा का शुल्क केवल 1000 रुपये रखा गया है, जबकि अन्य यात्रियों को 1700 रुपये देने होंगे.
प्रयागराज से चित्रकूट और विंध्याचल की यात्रा भी हुई आसान
अब प्रयागराज से चित्रकूट और विंध्याचल धाम जाना भी बेहद आसान हो गया है. हर शनिवार चित्रकूट के लिए विशेष टूर पैकेज चलेगा, जिसमें गुप्त गोदावरी, माता अनसूया आश्रम, स्फटिक शिला, राम दरबार, कामतानाथ मंदिर और हनुमान धारा के दर्शन कराए जाएंगे. इस पूरे पैकेज का किराया सिर्फ 1000 रुपये रखा गया है. वहीं, हर शुक्रवार प्रयागराज से विंध्याचल के लिए भी विशेष यात्रा संचालित होगी. श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी, अष्टभुजा मंदिर और काली खोह के दर्शन कर सकेंगे. इस यात्रा का किराया मात्र 600 रुपये रखा गया है, जिससे कम खर्च में बड़ी धार्मिक यात्रा पूरी हो सकेगी.
हर रविवार प्रयागराज से सीधे पहुंचेंगे रामलला के दरबार
जो श्रद्धालु प्रयागराज से अयोध्या जाना चाहते हैं, उनके लिए हर रविवार विशेष टूर उपलब्ध रहेगा. इस यात्रा में राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी, श्रीराम मंदिर और कनक भवन के दर्शन कराए जाएंगे. पूरे पैकेज का शुल्क केवल 1000 रुपये रखा गया है. समूह बुकिंग कराने वालों को अतिरिक्त छूट भी मिलेगी.
धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार देने की तैयारी
प्रदेश सरकार का मानना है कि इन नियमित धार्मिक टूर पैकेजों से न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी. इससे स्थानीय कारोबार, होटल, परिवहन और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी. सबसे बड़ी बात यह है कि अब श्रद्धालुओं को अलग-अलग व्यवस्था करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. तय दिन पर तय समय में यात्रा शुरू होगी और सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन आरामदायक तरीके से कराए जाएंगे.