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रामलला से मां विंध्यवासिनी तक... यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए शुरू की सस्ती वीकेंड धार्मिक यात्रा

UP Tourism: अगर आप लंबे समय से अयोध्या, नैमिषारण्य, चित्रकूट या विंध्याचल धाम जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन समय और यात्रा की परेशानी की वजह से नहीं जा पा रहे थे, तो अब आपके लिए अच्छी खबर है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jun 17, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:22 PM IST
रामलला से मां विंध्यवासिनी तक... यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए शुरू की सस्ती वीकेंड धार्मिक यात्रा

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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