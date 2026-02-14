Advertisement
नोट करें तारीख! 20 और 21 फरवरी को आपके शहर में लगेगा परिवहन मेला, एक छत के नीचे one-time tax की पूरी जानकारी

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन कर प्रणाली में एकमुश्त कर व्यवस्था लागू की है. यूपी में  20-21 फरवरी को सभी जिला परिवहन कार्यालयों में परिवहन मेला आयोजित होगा. मेले में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस और अन्य परिवहन संबंधी समस्याओं का भी समाधान मौके पर किया जा सकता है. 

Feb 14, 2026, 07:18 AM IST
UP transport fair: उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन कर प्रणाली में एकमुश्त कर व्यवस्था लागू की है.  इसकी जानकारी और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 20-21 फरवरी को सभी जिला परिवहन कार्यालयों में परिवहन मेला आयोजित किया जाएगा. यह नई व्यवस्था दोपहिया, तिपहिया, मैक्सी कैब, माल वाहन और सार्वजनिक सेवा वाहनों पर लागू है, जिसका उद्देश्य कर भुगतान को सरल बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है.

समस्याओं के समाधान के लिए परिवहन मेला
उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन कर प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए एकमुश्त कर (वन टाइम टैक्स) व्यवस्था लागू कर दी है. इसी नई व्यवस्था की जानकारी देने और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 20 और 21 फरवरी को प्रदेश के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में परिवहन मेला आयोजित किया जाएगा. नई व्यवस्था का उद्देश्य बार-बार कर भुगतान की जटिल प्रक्रिया से राहत देना, पारदर्शिता बढ़ाना और कर प्रणाली को सरल बनाना है. यह व्यवस्था वाहन पोर्टल पर लागू हो चुकी है, जिससे डिजिटल माध्यम से कर भुगतान आसान हो गया है.

मौके पर ही समस्याओं का समाधान
अधिकारी मौके पर ही शंकाओं का समाधान करेंगे.  परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने विभाग ने सभी वाहन मालिकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों से मेले में भाग लेकर नई व्यवस्था का लाभ उठाने की अपील की है. 

सार्वजनिक सेवा वाहन किए गए शामिल
अभी पिछले महीने उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-4 की उपधारा में संशोधन किया गया.  इसके तहत किराए या पारिश्रमिक पर चलने वाले दोपहिया वाहन, तिपहिया मोटर कैब, 10 लाख रुपये तक और 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर), मैक्सी कैब, निर्माण उपकरण और विशेष प्रयोजन वाहन, 3000 किलोग्राम तक और 3000 से 7500 किग्रा तक के माल वाहन और राज्य परिवहन उपक्रम के सार्वजनिक सेवा वाहन शामिल किए गए हैं.  परिवहन मेले में कर निर्धारण, गणना, भुगतान की प्रक्रिया, समय-सीमा, पंजीकरण, वाहन श्रेणी परिवर्तन और कर समायोजन संबंधी जानकारी दी जाएगी.

मेले की मुख्य बातें 
तारीख-20 और 21 फरवरी 2026
जगह: प्रदेश के सभी जिलों के आरटीओ (RTO) और एआरटीओ (ARTO) कार्यालय।
मुख्य उद्देश्य: वाहन मालिकों को 'वन टाइम टैक्स' (One Time Tax) योजना के लाभ समझाना और बकाया टैक्स जमा करने में मदद करना.
अन्य सेवाएं: मेले में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस और अन्य परिवहन संबंधी समस्याओं का भी समाधान मौके पर किया जा सकता है.

Meerut News: मेरठ में चल रहा था दवाओं का काला धंधा, 55 लाख की नशीली दवाएं बरामद, गोदाम मालिक गिरफ्तार

