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यूपी में अनाज खरीद का नया रिकॉर्ड, लाखों किसानों को मिला MSP का लाभ

UP Wheat Procurement: उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिशों का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 28, 2026, 08:43 PM IST
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यूपी में अनाज खरीद का नया रिकॉर्ड, लाखों किसानों को मिला MSP का लाभ

UP Wheat Procurement: उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिशों का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है. खाद्य एवं रसद विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, रबी विपणन वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक प्रदेश में गेहूं खरीद अभियान के जरिए 51 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिला है. इस दौरान किसानों के खातों में 45,935 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम पहुंचाई गई. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने, भुगतान में पारदर्शिता लाने और किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई बदलाव किए गए हैं. इसका नतीजा यह रहा कि बड़ी संख्या में किसान अब सीधे सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेच रहे हैं.

5,837 खरीद केंद्रों ने आसान बनाया अनाज बेचना

किसानों की सबसे बड़ी परेशानी अक्सर अपनी फसल बेचने को लेकर होती है. कई बार उन्हें मंडियों में भटकना पड़ता है या फिर बिचौलियों को कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश में 5,837 गेहूं क्रय केंद्र संचालित किए गए. इन केंद्रों की वजह से किसानों को अपने क्षेत्र के नजदीक ही फसल बेचने की सुविधा मिली. लंबी दूरी तय करने की मजबूरी कम हुई और खरीद प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित बनी. यही कारण है कि सरकारी खरीद में किसानों की भागीदारी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है.

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धान खरीद में बना बड़ा रिकॉर्ड

गेहूं के साथ-साथ धान खरीद के आंकड़े भी काफी महत्वपूर्ण हैं. खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक धान खरीद अभियान के तहत 80,39,539 किसानों को लाभ मिला. इन किसानों को उनकी उपज के बदले कुल 1,03,694.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. यह आंकड़ा दर्शाता है कि धान उत्पादक किसानों ने भी सरकारी खरीद व्यवस्था पर भरोसा जताया और बड़ी मात्रा में अपनी फसल सरकार को बेची.

बाजरा और ज्वार उत्पादकों को भी मिला फायदा

सरकारी खरीद व्यवस्था अब सिर्फ गेहूं और धान तक सीमित नहीं रही है. पिछले कुछ वर्षों में मोटे अनाजों की खरीद पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 और 2025-26 के दौरान ज्वार खरीद से 26,972 किसानों को लाभ मिला. इसके बदले किसानों को 363.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. वहीं बाजरा खरीद अभियान के तहत 1,48,718 किसानों को फायदा पहुंचा. इन किसानों को कुल 1,854 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इससे मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को भी बाजार में बेहतर अवसर मिले हैं.

ऑनलाइन व्यवस्था ने बढ़ाई पारदर्शिता

कृषि क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि खरीद व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव भुगतान प्रणाली में आया है. पहले जहां भुगतान को लेकर किसानों को इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब बड़ी मात्रा में रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है. ऑनलाइन पंजीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड और प्रत्यक्ष भुगतान जैसी व्यवस्थाओं ने खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया है. इससे किसानों का भरोसा भी मजबूत हुआ है और शिकायतों में कमी आई है.

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास

खेती को लाभकारी बनाने के लिए सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होता. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना भी उतना ही जरूरी है. यही वजह है कि सरकारी खरीद व्यवस्था को किसानों की आय बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जा रहा है. जब किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने का मौका मिलता है, तो उसे बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का कम असर झेलना पड़ता है. इससे उसकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत होती है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिला सहारा

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, जब किसानों के खातों में समय पर भुगतान पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ किसान परिवार तक सीमित नहीं रहता. इससे ग्रामीण बाजारों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं. फसल का पैसा मिलने के बाद किसान कृषि उपकरण, बीज, खाद और अन्य जरूरतों पर खर्च करता है. इससे स्थानीय कारोबार को भी गति मिलती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है.

आंकड़े बता रहे बदलती तस्वीर

खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़े बताते हैं कि गेहूं, धान, बाजरा और ज्वार की खरीद के जरिए करोड़ों रुपये सीधे किसानों तक पहुंचे हैं. 51 लाख से ज्यादा गेहूं किसानों को 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान और धान किसानों को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दिए जाने के आंकड़े इस व्यवस्था के बढ़ते दायरे को दिखाते हैं.

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