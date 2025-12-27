यूपी वालों की बल्ले बल्ले! न्यू ईयर में प्रदेशवासियों को मिलेंगी ये 5 बड़ी सौगातें

New Year 2026 Gift: दिसंबर का महीना समाप्त होने जा रहा है. न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. नया साल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खास रहने वाला है. यूपी के लोगों को योगी सरकार की ओर से कई बड़ी सौगातें मिलेंगी. सरकार से ये तोहफे मिलने के बाद प्रदेशवासियों का जीवन और आरामदायक और सुरक्षित हो जाएगा. आइए जानते हैं नए साल में प्रदेशवासियों को कौन कौन सी बड़ी सौगातें मिल सकती हैं?...

एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट

एशिया का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनकर लगभग तैयार हो गया है. अभी खरमास चल रहा है. 14 जनवरी को खरमास खत्म हो रहा है. इसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है. जेवर में बनकर तैयार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला हवाई अड्डा होगा. करीब 1334 हेक्टेयर में एयरपोर्ट पहले दो रनवे के साथ शुरू होगा. इसके बाद छह और रनवे का विस्तार किया जाएगा. यहां उद्घाटन वाले दिन से घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी है.



गंगा एक्सप्रेसवे कब शुरू होगा?

यूपी का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक लगभग बनकर तैयार हो गया है. करीब 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होने से वेस्ट यूपी से पूर्वांचल पहुंचना आसान हो जाएगा. 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज 7 घंटे में पहुंचा जा सकेगा. माना जा रहा है कि 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखा सकते हैं. बाद में इसे 8 लेन तक करने की भी योजना है. यह प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा.

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे

दिल्ली को देहरादून से जोड़ने की तैयारी है. दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत तक यह एक्सप्रेसवे यूपी की सीमा में है. माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी 2026 तक इसे भी शुरू किया जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे भी हरी झंडी दिखा सकते हैं. ​यह एक्सप्रेसवे शुरू होने से यूपी के कई जिलों को फायदा होगा. इसमें बागपत, सहारनपुर, मेरठ और शामली शामिल हैं. महज ढाई घंटे में देहरादून तक पहुंच सकेंगे. साथ ही इस एक्सप्रेसवे से व्यापार में भी बढ़ावा मिलेगा.

नोएडा में बन रही नई फिल्म सिटी

ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर-21 में निर्माणाधीन है. करीब 1000 एकड़ के प्रोजेक्ट के पहले चरण में 230 एकड़ पर बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी (बोनी कपूर और भूटानी समूह का ज्वाइंट वेंचर) काम कर रहा है. माना जा रहा है कि पहले चरण का उद्घाटन अगले साल तक हो सकता है. करीब 1510 करोड़ रुपये की लागत से बन रही न्यू फिल्म सिटी में शूटिंग के साथ फिल्म यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग सेंटर की भी व्यवस्था होगी.

कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे कब शुरू होगा?

राजधानी लखनऊ से कानपुर को जोड़ा जा रहा है. इसके लिए करीब 63 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे का काम पूरा कर लिया गया है. कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद 40 से 50 मिनट में दोनों शहरों के बीच की दूरी तय की जा सकेगी. माना जा रहा है कि मार्च 2026 तक कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को शुरू किया जा सकता है.