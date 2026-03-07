ड्राइवर की बेटी बनी IAS: मां और भाई की मौत के दुख के बीच भी जारी रखी तैयारी, UPSC में हासिल की 79वीं रैंक

दीपेश कुमार/गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव की बेटी ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिसने पूरे क्षेत्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. जखनियां ब्लॉक के गौरा खास गांव की रहने वाली प्रियंका चौधरी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया 79वीं रैंक हासिल कर IAS बनने का सपना साकार कर लिया है.

प्रियंका की इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा जखनियां क्षेत्र खुशी से झूम उठा है. उनकी सफलता की खबर मिलते ही गांव में बधाइयों का तांता लग गया.

मौका मिला तो बेटी का वाहन भी चलाऊंगा

प्रियंका के पिता नीरा राम तहसील जखनियां में एसडीएम के ड्राइवर के रूप में लंबे समय तक कार्य कर चुके हैं और फिलहाल तहसील के रिकॉर्ड रूम में नजारत पद पर तैनात हैं. बेटी की सफलता पर भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि अगर कभी मौका मिला तो उन्हें अपनी बेटी का वाहन चलाने में भी गर्व महसूस होगा.

प्रियंका की पढ़ाई-लिखाई

प्रियंका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जखनियां स्थित श्री महावीर सूर्योदय उत्तर माध्यमिक विद्यालय से की. इसके बाद उन्होंने शहीद इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की. उच्च शिक्षा और सिविल सेवा की तैयारी के लिए वह वाराणसी चली गईं, जहां उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में रहकर कड़ी मेहनत की और अपने लक्ष्य को हासिल किया.

भाई और मां की मौत से भी नहीं टूटा हौसला

प्रियंका की सफलता के पीछे संघर्ष और कठिनाइयों की लंबी कहानी भी है. पिछले एक साल में उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बीमारी के चलते उनके इकलौते भाई रितेश उर्फ गोल्डी का निधन हो गया. इसके कुछ ही समय बाद तीन महीने पहले उनकी मां शांति देवी का भी आकस्मिक निधन हो गया.

परीक्षा की घड़ी में बड़ी बहन बनीं संबल

इन दुखद घटनाओं के बावजूद प्रियंका ने अपना हौसला नहीं खोया और पूरी लगन के साथ पढ़ाई जारी रखी. उनकी बड़ी बहन प्रीति ने भी घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए उन्हें पढ़ाई का पूरा अवसर दिया. प्रीति ने खुशी जताते हुए कहा कि बहन की सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है.

प्रियंका की उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल

प्रियंका की इस उपलब्धि पर गाजीपुर जिले और जखनियां क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए इसे जिले के लिए ऐतिहासिक पल बताया है.

प्रियंका चौधरी की सफलता यह साबित करती है कि कठिन परिस्थितियां भी उन लोगों का रास्ता नहीं रोक सकतीं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं. उनकी कहानी आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है.

