UPSC 2025 में उत्तर प्रदेश का दबदबा! किराने वाले की बेटी से लेकर चौकीदार के बेटे तक....इन होनहारों ने मारी बाजी

UPSC 2025 Topper List District Wise: संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजे जारी कर दिए हैं. सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे आए और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का नाम न हो, ऐसा हो नहीं सकता. यूपी के कई शहर एजुकेशन का हब माने जाते हैं. प्रयागराज और लखनऊ में बड़ी संख्या में छात्र सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं. इस बार भी उत्तर प्रदेश के कई होनहारों ने बाजी मारी है. पिछली बार सिविल सेवा परीक्षा 2024 में यूपी प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे टॉपर थीं. आइए जानते हैं इस बार सिविल सेवा परीक्षा में उत्तर प्रदेश के किस जिले से कितने अभ्यर्थियों ने सफलता का परचम लहराया है?....

शामली की आस्था जैन

शामली के कांधला की रहने वाली आस्था जैन ने 9वीं रैंक पाकर प्रदेश का नाम बढ़ाया है. आस्था जैन के पिता किराने की दुकान चलाते हैं. महज 22 साल की उम्र में आस्था जैन ने ​पिछले साल अपने पहले प्रयास में 131वीं रैंक लाई थीं. इस बार उन्होंने अपने दूसरे ही प्रयास में टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रही हैं.

अमरोहा की सुरभि यादव

अमरोहा के नौगांवा सादात क्षेत्र के ग्राम नसीर नंगला की रहने वाली सुरभि यादव ने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में 14वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है. सुरभि यादव के पिता राकेश कुमार यादव पुलिस इंस्पेक्टर हैं.

बाराबंकी के अभिजीत नंदन

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में बाराबंकी के अभिजीत नंदन वर्मा ने अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है. अभिजीत ने 294वीं रैंक हासिल कर माता पिता के साथ ही जिले का नाम रोशन किया है. अभिजीत नंदन वर्मा लखपेड़ाबाग स्थित रामसेवक यादव इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डॉ. जगन्नाथ वर्मा के पुत्र हैं. पूरा परिवार शहर की ही आवास विकास कालोनी में रह रहा है.

अंबेडकरनगर से दो छात्रों ने मारी बाजी

अम्बेडकरनगर से दो मेधावी छात्रों का यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में चयन हुआ है. विपिन यादव और पुरु दुबे ने शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. विपिन यादव को 316वीं रैंक मिली है, जबकि पुरु दुबे ने 86वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का गौरव प्राप्त किया है. पुरु दुबे महरुआ बाजार के रहने वाले हैं. विपिन यादव टांडा क्षेत्र के एकडल्ला गांव के निवासी हैं. उनके पिता राजाराम यादव टांडा कोतवाली में चौकीदार के पद पर कार्यरत हैं.

सहारनपुर से ऋषभ जैन ने गाड़ा झंडा

सहारनपुर के राघवपुरम निवासी ऋषभ जैन ने ऑल इंडिया रैंक 163 हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है. ऋषभ पहले से ही इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) के अधिकारी हैं. बेहतर रैंक और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने दोबारा परीक्षा दी. अब 163वीं रैंक पाने पर उनके भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर में चयन होने की संभावना है. उनकी सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

गोंडा से निकले दो होनहार

गोंडा के कार्तिकेय सिंह ने 269वीं रैंक हासिल की है. कार्तिकेय ने दूसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है. कार्तिकेय सिंह, कैसरगंज से सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह के बड़े बेटे हैं. कार्तिकेय की ​प्रारंभिक शिक्षा गोंडा में ही हुई है. कार्तिकेय सिंह ने कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई रघुकुल विद्यापीठ गोंडा बृजभूषण शरण के स्कूल से की है. वहीं, गोंडा की प्राची शेखर सोनी को UPSC में 680वीं रैंक मिली है. उन्हें दूसरे प्रयास में सफलता मिली है.

लखनऊ से आदर्श पांडेय चमके

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में आदर्श पांडेय को 347वीं रैंक प्राप्त हुई है. लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र के रहने वाले आदर्शन मूल रूप से अमेठी जिले के संग्रामपुर के हैं. उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई एलपीएस जानकीपुरम से की और इसके बाद सिटी लॉ कॉलेज, चिनहट से एलएलबी ऑनर्स किया. इससे पहले यूपीएससी सीएसई 2024 भी पास कर चुके हैं.

रायबरेली में किसान का बेटा बना आईएएस

रायबरेली के चांदेमऊ गांव के रहने वाले विमल कुमार को इस बार 107वीं रैंक मिली है. इससे पहले वर्ष 2024 में भी वह इंटरव्यू तक पहुंचे थे. लेकिन सफलता नहीं मिली थी. उनके पिता रामदेव किसान हैं और मां सियावती देवी गृहिणी हैं. प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हासिल की है. इसके बाद आईआईटी दिल्ली से स्नातक किया.

बरेली के वजन विद्यान को मिली 278वीं रैंक

बरेली के रहने वाले वनज विद्यान को 278वीं रैंक मिली है. वह लखनऊ के राम मनोहर लोहिया नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे. उनके पिता डॉ. पंकज कुमार भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कार्यरत हैं. मां वंदना रानी जापानी भाषा विशेषज्ञ हैं.

