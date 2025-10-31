75 जिलों से जुटे 60 लाख सुझाव.. यूपी के विकास का नया खाका तैयार करने में जुटी योगी सरकार

Samarth Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित प्रदेश बनाने का लक्ष्य तय किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप चल रहा “समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047. समृद्धि का शताब्दी पर्व महा अभियान” अब जनता की भागीदारी का प्रतीक बन चुका है. इस अभियान के जरिए गांव. शहर. स्कूल. उद्योग और समाज के हर वर्ग तक संवाद बढ़ा है.

60 लाख से अधिक फीडबैक प्राप्त

प्रदेश के 75 जिलों में नोडल अधिकारियों और विशेषज्ञों ने लोगों से सीधा संवाद किया है. छात्र. शिक्षक. किसान. उद्यमी. महिला समूह और आम नागरिकों ने प्रदेश के विकास और भविष्य के रोडमैप पर अपने सुझाव दिए हैं. अब तक करीब 60 लाख फीडबैक पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर प्राप्त हुए हैं. इनमें से 75 प्रतिशत से ज्यादा सुझाव ग्रामीण इलाकों से आए हैं.

उद्योग और शिक्षा पर विशेष जोर

बुलंदशहर के रिकेश कुमार ने कहा कि गांवों में उद्योग और शिक्षा पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सरकार निजी साझेदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत ग्रामीण युवाओं को प्राथमिकता दे तो पलायन की समस्या खत्म हो जाएगी. वहीं शकील खान का कहना था कि राज्य को औद्योगिक शक्ति बनाने के लिए एमएसएमई को आसान ऋण. तकनीकी सहयोग और जिला आधारित उद्योग पार्क की जरूरत है.

महिलाओं और उद्यमियों की नई सोच

निगार फातिमा ने निवेश को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और महिला स्किल मिशन पर जोर दिया. सीमा कुमारी ने कहा कि कढ़ाई. सिलाई और अगरबत्ती निर्माण जैसे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी. जोगिंदर सिंह ने शिक्षा को व्यावहारिक और कौशल आधारित बनाने की जरूरत बताई ताकि युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनें.

पर्यटन और संस्कृति पर भी फोकस

अंकित गुप्ता ने मां बेला देवी धाम और शनिदेव मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों के विकास की मांग की. डॉक्टर सुनील शाह ने बेल्हा देवी मंदिर के पास कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया. रीता जायसवाल और रामेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि राज्य में पर्यटन स्थलों पर साफ-सुथरी दर्शन व्यवस्था और सांस्कृतिक पुनर्जीवन जरूरी है.

खेल और शिक्षा में ग्रामीण भागीदारी

बलिया की गीता देवी ने खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों को गांव-गांव तक ले जाने का सुझाव दिया. प्रदीप कुमार ने कहा कि गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी और रोजगार सृजन केंद्र खोले जाएं ताकि ग्रामीण युवा भी अवसरों से जुड़ सकें.

साफ-सुथरे प्रशासन और सुरक्षा पर सुझाव

बरेली के राजकुमार सिंह ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया जाए. उन्होंने पुरानी पेंशन योजना और फलदार वृक्षारोपण को अनिवार्य करने की मांग रखी. बस्ती की शाइस्ता फिरोज ने महिला सुरक्षा और स्किल मिशन पर ध्यान देने की बात कही. गाजियाबाद के राजेश अग्निहोत्री ने साफ प्रशासन और बेहतर कानून व्यवस्था को जरूरी बताया.

युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी

आंकड़ों के मुताबिक 31 वर्ष से कम उम्र के युवाओं ने सबसे ज्यादा सुझाव दिए हैं. कुल 60 लाख में से 30 लाख से अधिक सुझाव युवाओं के हैं. 26 लाख सुझाव 31 से 60 वर्ष आयु वर्ग से मिले हैं और 3 लाख वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त हुए हैं.

कृषि और शिक्षा बने प्रमुख विषय

अब तक प्राप्त सुझावों में कृषि से जुड़े 16 लाख और शिक्षा से जुड़े 15 लाख सुझाव मिले हैं. ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पशुधन और आईटी-टेक सेक्टर से भी लाखों सुझाव आए हैं. जौनपुर जिला पहले, संभल दूसरा, गाजीपुर तीसरा, प्रतापगढ़ चौथा और बिजनौर पांचवें स्थान पर है.

जनसंवाद बैठकों से बढ़ा भरोसा

राज्यभर में 50 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों... 18 नगर निगमों और 214 नगर पालिकाओं में जन-जागरूकता बैठकें हो चुकी हैं. इन बैठकों से स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सरकारी विभागों के बीच संवाद का सेतु मजबूत हुआ है.

भविष्य की दिशा तय करता महा अभियान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहा यह अभियान विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है. जनता की राय से तैयार हो रहा विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में सबसे मजबूत कदम साबित हो सकता है. यह अभियान केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की भागीदारी से चल रहा एक जन आंदोलन बन चुका है.