Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3168263
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

CM योगी के विजन से बदली तस्वीर: यूपी बना डिफेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब

UP News: कभी अवैध हथियारों और ‘तमंचों’ के लिए बदनाम रहा उत्तर प्रदेश अब नई पहचान गढ़ रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM योगी के विजन से बदली तस्वीर: यूपी बना डिफेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब

UP News: कभी अवैध हथियारों और ‘तमंचों’ के लिए बदनाम रहा उत्तर प्रदेश अब नई पहचान गढ़ रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है. इसी बदलाव की मिसाल राजधानी लखनऊ में देखने को मिली, जहां एक प्राइवेट स्टार्टअप ने अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक विकसित की है. यह दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ के विजन और नीतियों का असर जमीन पर दिख रहा है, जहां कभी अपराध की पहचान थी, वहीं अब डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का नया युग आकार ले रहा है.

तीन युवा उद्यमियों - पवन, रविंद्र पाल सिंह और सौरभ सिंह द्वारा स्थापित कंपनी हॉवरिट (Hoverit) ने “दिव्यास्त्र एमके-1” नाम का एडवांस यूएवी तैयार किया है. यह ड्रोन आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जो निगरानी के साथ-साथ सटीक हमले करने में सक्षम है.

इस ड्रोन की प्रमुख खासियत इसकी 500 किलोमीटर की रेंज, लगभग 5 घंटे की उड़ान क्षमता और एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम है. यह 10,000 फीट तक उड़ सकता है और करीब 15 किलोग्राम तक पेलोड ले जाकर सटीक निशाना साध सकता है. लागत के मामले में भी यह बाजार के अन्य विकल्पों से काफी सस्ता बताया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टार्टअप के संस्थापकों का कहना है कि प्रदेश में बेहतर नीतियों और डिफेंस कॉरिडोर जैसी योजनाओं के चलते उन्हें तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला. यही कारण है कि आज यह कंपनी भारतीय सेना के लिए ड्रोन सप्लाई करने की दिशा में काम कर रही है और उसे शुरुआती ऑर्डर भी मिल चुके हैं.

आने वाले समय में कंपनी “एमके-2” वर्जन पर भी काम कर रही है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 80 किलोग्राम तक हो सकती है. इसके लिए यूपी डिफेंस कॉरिडोर में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जा रही है, जहां हर महीने 20 ड्रोन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.

यही नहीं, कंपनी ने डिफेंस सेक्टर के लिए कई तरह के ड्रोन और यूएवी विकसित किए हैं, जिनमें निगरानी के लिए “आंख” ड्रोन, 20 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने वाला “बाज” ड्रोन, शेल (बम) गिराने वाले ड्रोन, VTOL यूएवी (जो बिना रनवे के उड़ान भरते हैं) शामिल हैं. इसके अलावा ये कंपनी डिकॉय ड्रोन (दुश्मन को भ्रमित करने के लिए) और आईएसआर (इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉन) यूएवी भी बना रही है, जिससे यह साफ होता है कि यह स्टार्टअप सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि निगरानी, सप्लाई और स्ट्राइक तीनों के लिए एक पूरा ड्रोन सिस्टम तैयार कर रहा है.

उल्लेखनीय है कि अब युद्धों में तकनीक की भूमिका निर्णायक हो गई है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के युवाओं द्वारा विकसित यह इनोवेशन न सिर्फ राज्य की बदली हुई छवि को दर्शाता है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी नई मजबूती देता है.

TAGS

​​ UP news

Trending news

Mathura News
वृंदावन की भीड़ कम करने का YEIDA ने निकाला फार्मूला, मिलेगी जाम से मुक्ति
aligarh latest news
खाने को लेकर भाई ने की भाई की हत्या, परिजनों ने किया गुमराह; पोस्टमार्टम ने खोला राज
Vedic clock
7000 साल का डेटा, 189 भाषाएं... काशी के आंगन में लगी दुनिया की सबसे सटीक वैदिक घड़ी
Noida News
‘ऑपरेशन कनविक्शन’ में नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5080 अपराधियों को दिलाई सजा
BJP Foundation Day
BJP Foundation Day: 11 सीटों से 312 तक... यूपी में BJP के 46 वर्षों का सफरनामा
kaushambi news
मिशन शक्ति के तहत छात्रा बनी एक दिन की थाना प्रभारी, सीखी पुलिसिंग की बारीकियां
Hardoi latest News
मेला देखने जा रहे दो दोस्तों की पलक झपकते ही मौत, अज्ञात वाहन रौंद कर भागा
Pratapgarh News
खुदाई में मिली सैकड़ों साल पुरानी प्राचीन मूर्ति... दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब
Lucknow news
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अवैध मजारों पर एक्शन, 15 दिन का अंतिम अल्टीमेटम
Noida Elevated Road Project Sector 3 to Sector 57
रजनीगंधा चौक से सेक्टर-57 तक बनेगा नया एलिवेटेड रोड! सेक्टर 62 तक 'स्मूथ' कॉरिडोर!