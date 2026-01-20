UP Green Transport: ग्रीन ट्रांसपोर्ट में योगी सरकार का बड़ा दांव, यूपी बना ईवी चार्जिंग का हब

UP News: उत्तर प्रदेश तेजी से ग्रीन ट्रांसपोर्ट का हब बन रहा है. योगी सरकार के नेतृत्व में राज्य में अब सिर्फ सड़क, एक्सप्रेसवे और उद्योगों के लिए ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है. सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं. इसका नतीजा यह है कि बीते पांच सालों में प्रदेश में 2316 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं. यह आंकड़ा न केवल उत्तर प्रदेश की बढ़ती जरूरतों को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि सरकार भविष्य की तैयारियों में कितनी गंभीर है.

देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ यूपी

देशभर में इस समय करीब 29151 ईवी चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं. इनमें से 2316 स्टेशन अकेले उत्तर प्रदेश में हैं. यह यूपी को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों की लिस्ट में खड़ा करता है. इन चार्जिंग स्टेशनों में 540 फास्ट चार्जर और 1776 स्लो चार्जर शामिल हैं. इसका मतलब साफ है कि सरकार ने शहरों के साथ-साथ कस्बों और अर्धशहरी इलाकों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा है.

बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रही सुविधा

यूपी के कई प्रमुख शहरों में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा जैसे शहरों में चार्जिंग नेटवर्क लगातार मजबूत किया जा रहा है. इन शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशन मॉल, ऑफिस एरिया, पार्किंग, बस स्टैंड और मुख्य सड़कों के आसपास लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.

निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी

सरकार की नीतियों का असर यह है कि अब निजी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं. याहवी ग्रुप के सीईओ संदीप यादव के अनुसार उत्तर प्रदेश में ईवी चार्जिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उनकी कंपनी ने मथुरा और वृंदावन में ट्रकों के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं. इससे साफ है कि अब सिर्फ कार या स्कूटर ही नहीं बल्कि भारी वाहनों के लिए भी इलेक्ट्रिक समाधान तैयार हो रहे हैं.

विकास के साथ पर्यावरण की चिंता

योगी सरकार का जोर केवल विकास पर नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, वायु प्रदूषण घटेगा और पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी. यूपी जैसे घनी आबादी वाले राज्य में यह कदम स्वच्छ हवा और बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है.

केंद्र सरकार की योजनाओं से भी मिला सहयोग

ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने में केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बड़ा योगदान रहा है. फेम-1 और फेम-2 योजना के तहत देशभर में 9576 चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं जिनका लाभ यूपी को भी मिला है. इसके अलावा पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ईवी चार्जिंग विस्तार के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी. इसको देखते हुए सरकार एक्सप्रेसवे, औद्योगिक क्षेत्र, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और पर्यटन स्थल पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की रणनीति पर काम कर रही है. कुल मिलाकर यूपी अब ग्रीन ट्रांसपोर्ट और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुका है. चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे.