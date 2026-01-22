Advertisement
खेत से खुशहाली तक.. योगी मॉडल ने कैसे बदली यूपी के किसानों की तकदीर, अन्नदाता बना आत्मनिर्भर

Uttar Pradesh Farmers: उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यकीन किया तो 2017 से पहले के खाद्यान्न संकट, कालाबाजारी व अराजकता से मुक्ति मिली और किसान पौने नौ वर्ष में ही समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो गए.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Jan 22, 2026, 05:43 PM IST
UP Farmer Welfare Schemes: उत्तर प्रदेश का किसान अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रह गया है.. वह खुशहाली और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ चुका है. साल 2017 के बाद प्रदेश की खेती-किसानी ने जो करवट ली है उसने पुराने संकट, अराजकता और निराशा की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है. सीएम योगी के नेतृत्व में बनी सरकार पर किसानों ने भरोसा किया और उसी भरोसे ने खेती को मजबूती की दिशा दी.

2017 के बाद समाधान

2017 से पहले उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज, खाद-बीज की किल्लत, सिंचाई की कमी और फसल भुगतान में देरी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था. कालाबाजारी और बिचौलियों के कारण किसान को उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता था. लेकिन योगी सरकार के सत्ता में आते ही खेती को प्राथमिकता मिली और हालात तेजी से बदलने लगे.

योगी मॉडल से खेती बनी विकास की धुरी

सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया कि किसान सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. इसी सोच के साथ खेती को केवल जीविका नहीं बल्कि विकास का आधार बनाया गया. सरकार ने नीतियों को जमीन पर उतारा और खेती-किसानी को सम्मान से जोड़ा.

कर्ज माफी से मिली बड़ी राहत

सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने 36 हजार करोड़ रुपये की ऐतिहासिक कर्ज माफी का फैसला लिया. इससे लाखों किसानों को तुरंत राहत मिली. कर्ज के बोझ से दबा किसान दोबारा खेती में निवेश करने की स्थिति में आया और आत्मविश्वास लौटा. योगी सरकार ने वैज्ञानिकों को लैब से निकालकर सीधे खेत तक पहुंचाया. ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के जरिए 14170 गांवों में 23.30 लाख किसानों से सीधा संवाद किया गया. किसानों को उन्नत बीज, नई तकनीक और आधुनिक खेती के तरीके सिखाए गए जिससे उत्पादन और आमदनी दोनों बढ़ी.

उत्पादन में यूपी की ऐतिहासिक छलांग

आज उत्तर प्रदेश देश की कुल कृषि भूमि का सिर्फ 10 फीसदी हिस्सा रखता है लेकिन राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में उसका योगदान 21 फीसदी तक पहुंच चुका है. 2017 से पहले जहां कृषि विकास दर सिंगल डिजिट में थी. वहीं अब बीते तीन सालों में यह 14 फीसदी से ज्यादा रही है.

सिंचाई से बदली खेती की तस्वीर

नहरों के पुनर्जीवन, नए नलकूप, मुफ्त और रियायती सिंचाई योजनाओं ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया. सूखे और जल संकट वाले इलाकों में भी खेती फिर से सांस लेने लगी. खेतों तक पानी पहुंचा तो उत्पादन में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों को अब तक 94668.58 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. दो करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान पाठशालाओं के जरिए नई तकनीकों से जोड़ा गया. किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था ने भरोसा मजबूत किया.

गन्ना किसानों को मिला बड़ा सहारा

योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति कुन्तल की बढ़ोतरी की. इससे किसानों को करीब ₹3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. 2017 से अब तक 2.96 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया जा चुका है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि यंत्रीकरण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और बाजार तक सीधी पहुंच ने खेती को फायदे का सौदा बनाया है. आज यूपी का किसान खुद को अकेला नहीं महसूस करता. उसे भरोसा है कि सरकार हर कदम पर उसके साथ खड़ी है.

