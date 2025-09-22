बीमारू से बेमिसाल तक... यूपी 16 सरप्लस रेवेन्यू वाले राज्यों की सूची में पहुंचा टॉप पर, जानें कैसे बदली ये तस्वीर

लखनऊ: कभी ‘बीमारू राज्यों’ की सूची में शामिल रहने वाला उत्तर प्रदेश अब देश की अर्थव्यवस्था में नई पहचान बना रहा है. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताज़ा रिपोर्ट में यूपी को 2022-23 वित्तीय वर्ष में सबसे बड़ा राजस्व अधिशेष राज्य (Revenue Surplus State) घोषित किया गया है. राज्य ने लगभग 37,000 करोड़ रुपये का अधिशेष (Revenue Surplus) दर्ज किया है, जो उसके मजबूत वित्तीय प्रबंधन और राजस्व संग्रहण प्रणाली(Revenue Collection System) की सफलता को दर्शाता है.

कैसे बदली यूपी के ये तस्वीर

यह उपलब्धि उस समय और भी खास हो जाती है, जब यूपी को लंबे समय तक पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता रहा. बीते कुछ वर्षों में कर वसूली, गैर-कर राजस्व और खर्चों के कुशल प्रबंधन में किए गए सुधारों ने प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदल दी है.

CAG रिपोर्ट में बाकी राज्यों की स्थिति

CAG की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में देश के कुल 16 राज्य राजस्व अधिशेष में रहे, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है. यूपी के बाद गुजरात (19,865 करोड़ रुपये), ओडिशा (19,456 करोड़ रुपये), झारखंड (13,564 करोड़ रुपये), कर्नाटक (₹13,496 करोड़) और छत्तीसगढ़ (₹8,592 करोड़) का स्थान है.

आत्मनिर्भता की ओर बढ़ता यूपी

रिपोर्ट बताती है कि यूपी की यह सफलता सिर्फ आय-व्यय संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों का भी संकेत है. जहां कई राज्य केंद्र की मदद पर अधिक निर्भर हैं, वहीं यूपी ने अपने टैक्स और गैर-टैक्स राजस्व स्रोतों को मजबूत कर आर्थिक स्थिरता हासिल की है.

यूपी पर बढ़ेगा निवेशकों का भरोसा

आर्थिक जानकार मानते हैं कि इस अधिशेष का फायदा प्रदेश की आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में होगा. साथ ही यह उपलब्धि निवेशकों के भरोसे को भी और मजबूत करेगी.

कभी पिछड़ेपन का प्रतीक माने जाने वाला यूपी, अब आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता का नया मॉडल बनकर उभर रहा है.

